2021年首精品表展蓄勢待發 「海軍上將」確定參戰！

雖然疫情於全世界持續延燒，但2021年首個大型精品表展「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展確定將在四月登場，但將採數位形式發表。目前為止合計38個品牌包含勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor），歷峰集團的江詩丹頓（ Vacheron Constantin）、伯爵（Piaget）、萬寶龍（Montblanc）；另有開雲集團的雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux）...合計38個集團或獨立品牌參展，聲勢驚人。

其中獨立經營的品牌崑崙（CORUM）除確認參加本次雲端盛會，更提前宣布將帶來全新「海軍上將」系列的鏤空陀飛輪 (Admiral Openworked Tourbillon)，並介紹海軍上將42毫米和38毫米的最新系列。創立於1955年的CORUM，過往系列專注於機芯結構與形式的蛻變，例如金幣表、羽毛表和泡泡表款的設計，個別從富裕、美學與形體上再進化，為「時間」賦予了精準與精密以外的賞玩樣態。