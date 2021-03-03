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2021年首精品表展蓄勢待發 「海軍上將」確定參戰！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表鏡的藍寶石水晶帶有圓弧線條，讓「泡泡表」帶有直觀也物理的雙重趣味。圖 / CORUM提供。
表鏡的藍寶石水晶帶有圓弧線條，讓「泡泡表」帶有直觀也物理的雙重趣味。圖 / CORUM提供。

雖然疫情於全世界持續延燒，但2021年首個大型精品表展「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展確定將在四月登場，但將採數位形式發表。目前為止合計38個品牌包含勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor），歷峰集團的江詩丹頓（ Vacheron Constantin）、伯爵（Piaget）、萬寶龍（Montblanc）；另有開雲集團的雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux）...合計38個集團或獨立品牌參展，聲勢驚人。

其中獨立經營的品牌崑崙（CORUM）除確認參加本次雲端盛會，更提前宣布將帶來全新「海軍上將」系列的鏤空陀飛輪 (Admiral Openworked Tourbillon)，並介紹海軍上將42毫米和38毫米的最新系列。創立於1955年的CORUM，過往系列專注於機芯結構與形式的蛻變，例如金幣表、羽毛表和泡泡表款的設計，個別從富裕、美學與形體上再進化，為「時間」賦予了精準與精密以外的賞玩樣態。

所謂的「海軍上將」（Admiral's Cup）系列，最早設計是從海上舉辦的帆船賽事得到靈感，並將12面海事旗加入表面的時標設計，搭配上12邊形表圈，風格辨識明確。近年品牌朝簡約、年輕化發展，新款腕表悄悄捨棄海事旗但帶簡約不失運動風格的設計，並具有38、42、45等多種尺寸，以符合佩戴者的性別或實際需求。

2021年首個「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展，將於四月聯合38個品牌採取線上型態開展，之後數日則將移師上海，以實體、小規模形式進行。圖 / Watches & Wonders提供。
2021年首個「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展，將於四月聯合38個品牌採取線上型態開展，之後數日則將移師上海，以實體、小規模形式進行。圖 / Watches & Wonders提供。
CORUM日前推出新款的海軍上將系列45毫米青銅腕表。仿舊而且會隨時間變化的青銅表殼，懷古氣氛鮮明。圖 / CORUM提供。
CORUM日前推出新款的海軍上將系列45毫米青銅腕表。仿舊而且會隨時間變化的青銅表殼，懷古氣氛鮮明。圖 / CORUM提供。

品牌 海軍

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