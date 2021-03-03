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「卡迪那天婦羅口味洋芋片」致癌物超標！全家便利商店：全店自主下架
台北市衛生局今天公布公布「丙烯醯胺」含量檢驗結果，其中聯華食品「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」被檢驗出丙烯醯胺1202 ppb，超過標準值1000 ppb以下，這款商品在超商為全家便利商店限定販售口味，全家便利商店表示，針對台北市衛生局發佈之聯華食品「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」檢出可能致癌物丙烯醯胺超出標準值一事，全家便利商店已全店自主下架該疑慮商品，消費者若對退貨有任何問題，可撥打廠商客服電話02-25553161詢問。
在超商部分，「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」為全家便利商店限定販售口味，7-ELEVEN、萊爾富、OKmart均未販售這款，目前卡迪那其他商品上架販售並未受影響，但超商業者透露，目前廠商正全面檢視是否有其他單品連帶影響的關聯。
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