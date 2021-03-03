A-Lin《Romadiw》5月7日起 大直ATT SHOWBOX嗨唱10場

天生歌姬A-Lin去年底《Passenger 旅．課》甫完美收官，一開春又給粉絲驚喜，今（3日）A-Lin拋震撼彈，而且是「十倍放大」，宣布將於5/7起於大直ATT SHOWBOX，一連舉辦10場《Romadiw》一起來唱歌演唱會，「Romadiw」是阿美族語「一起來唱歌」的意思，不但是A-Lin親自取的名字、也是她開唱的初衷，希望在壯闊華麗的演唱巡旅之後，回歸音樂最初的簡單快樂，A-Lin特別表示：「這次是LIN (零)距離的互動！」又開心說：「今年1月時，有跑回EZ5唱歌！」她分享就像回到以前駐唱一樣，「與台下距離只有一步，很驚喜地上台。」當台上台下唱成一片，讓她有種「靈魂出竅」的美好感覺，「好像與粉絲彼此在空氣中結合，一種純粹當下、很親密的感覺！」A-Lin《Romadiw》演唱會將於3/10（三）晚上19:00開放ALIN官網會員於「udn購票網」優先預購，3/12（五）晚上19:00全面開賣，購票請洽 udn售票網 及全台7-ELEVEN ibon、全家Fami-Port、萊爾富Life-ET。

A-Lin於2020年唱完《Passenger 旅．課》巡演後，歌迷們不斷發文敲碗，期待天后趕緊再辦個唱，而A-Lin也剖析心情，想念在台上唱歌的感覺，「內心覺得有一點空虛，因為我實在太愛唱歌、太熱愛舞台了！」，A-Lin一直覺得唱歌是快樂的事情，並藉由自己的歌聲，將快樂散發給大家，自己也從所有人的共鳴得到反饋，滿足了歌迷、也完全了自己，「所以我想告訴大家的是，我一直保持著你們給我的享受，讓我喜悅去唱每一首歌、做每一場表演！」因為她在眾多的留言中，看到粉絲寫著：「謝謝妳的歌陪伴我的寂寞」，讓A-Lin當下決定要再與粉絲相約，用live band演出形式，以精緻豐富的音樂編排，與歌迷LIN距離直擊，而且一共10場，可說是「十全十美」！

為了想演唱會名稱，讓A-Lin一度「卡關」，但遵循內心與粉絲一起來唱歌的初衷，她也回歸血液裡的初心，靈機一動請教家族的長者和表姐，想以母語為演唱會取名，「因為這次只是很單純地想要唱歌，因此，突然覺得用母語命名還滿可愛，也更符合我純粹的心情。」在討論了快1個月後，「想到幾個不錯的，但字數都長，後來想簡明扼要，於是最直覺的選了『Romadiw』，也是阿美語『一起來唱歌』的意思！」，A-Lin也說為了想演唱會名字，反而母語能力精進，自謙本來自己的母語能力只有20分，但籌辦《Romadiw》演唱會更進一步認識了母語，感恩說：「真是美好、意外的收穫啊！」

粉絲今看到官宣曝光，紛紛表示是歌姬給大家最好的禮物，個性親和的A-Lin則感性說：「音樂是最完美的親密關係，不敢說是禮物，但一定是彼此互動的橋樑！」又表示一直以來，都是希望跟大家互動很多，想聽什麼一定滿足大家。至於這10場演唱會有什麼特殊橋段，會不會有點歌時間、或改編樂曲、拉粉絲上台等，她表示：「以我隨性的個性比較不一定，但也很難說，總之，請大家先練好歌囉！」至於選曲，她也笑說可能在10場內很快就唱完所有的歌曲，大家不妨集思廣益多給些意見，但每場歌單可能都不太相同，期待給大家「彩蛋」的驚喜感！「目前還在構思、開會中，但時間越近一定越多想法、更多變化，請大家拭目以待！」

圖／众悅娛樂提供 圖／众悅娛樂提供

A-Lin表示金牛新年有享受天倫之樂，也回到台東和族人、同階級的親友聚會，但日前返北即開工，犧牲元宵節假期埋頭苦幹拍攝《Romadiw》演唱會預告片，片中以仿古攝影機鏡頭呈現質感，並特殊處理成神秘紅色，也展現仍在農曆正月的喜氣，A-Lin在鏡頭中展現多樣面貌，時而拿蓮蓬頭唱歌、時而又拾起唇蜜攬鏡，完全出自天后的idea，舉手投足甚具巨星魅力！對於主視覺，A-Lin表示自己是很隨性的人，「很當下、也會讓人家很抓狂！」她分享因為自己個性想到什麼就做什麼，讓人有措手不及的驚喜感，「所以，我也很感謝工作人員讓我做自己、這麼的大膽又隨性，笑說「特別的涵意就是，包容我的隨性！」

演出日期: 2021/05/07.08.09 (五.六.日)

2021/05/12.14.15.16 (三.五.六.日)

2021/05/21.22.23 (五.六.日)

進場時間: PM 19:00 (依現場實際情況而定)

演出時間: PM 19:30

演出地點: ATT SHOWBOX

演出地址: 台北市中山區敬業三路123號

啟售時間: 2021/03/10(三) 晚上19點至晚上21點

A-Lin官網會員 優先預購(僅限udn售票網站購票)

2021/03/12(五) 晚上19點 全面開賣

購票方式: udn售票網 及全台7- ELEVEN ibon、全家 Fami-Port、萊爾富Life-ET

票價:全區$2000

主辦單位:众悅娛樂





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