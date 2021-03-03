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UNIQLO +J春夏系列開賣時間、銷售門市曝光 無痛入手傳奇設計師Jil Sander作品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO +J系列，即將再推出春夏新款，開賣時間、銷售門市以及完整價格與單品都曝光了！圖／UNIQLO提供
UNIQLO +J系列，即將再推出春夏新款，開賣時間、銷售門市以及完整價格與單品都曝光了！圖／UNIQLO提供

在上一季，全球時尚迷搶翻的UNIQLO +J系列，即將再推出春夏新款，開賣時間、銷售門市以及完整價格與單品都曝光了，勢必又將讓喜愛設計師JIL SANDER風格的人，迫不及待想要入手了！

+J 2021春夏聯名系列，除了必備黑、白、灰三原色外，色彩上更為豐富。設計也還原至最純粹的形式，以俐落剪裁展現出空氣般的清新感。設計師Jil Sander表示：「整體設計概念圍繞著『俐落』，我希望透過純粹的設計，讓我們思考如何迎接新的生活。」所以透過精準剪裁讓人移動中仍保有輕盈舒適的身型空間；戶外單品兼具機能與時尚度，而絲質混紡特殊材質散發高雅氣質。整體顏色上以北極光色調變化為靈感，呈現出夏季夜空的靛藍、墨黑與暖色系的象牙白、焦糖色、灰色與卡其色形成對比。

這系列除了Jil Sander力推的赤耳牛仔褲之外，不容錯過的還有寬版登山連帽外套，俐落連帽配置，加上正面與側面雙口袋，提升實用功能。女裝的棉質亞麻獵裝外套採用Jil Sander招牌四口袋設計；寬版襯衫式外套前短後長剪裁更符合當下潮流。+J聯名系列，將於3/19正式上市，開賣地點如同先前一樣，包含網路商店、明曜百貨旗艦店、ATT 4 FUN信義店與西門店販售。特別是的是實體店舖單筆消費內含一件+J即贈限量紙袋一個，網路商店任意消費則送紀念紙箱，滿足+J鐵粉想收藏的心。

+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

+J DRY休閒半開襟連帽上衣1,490元。圖／UNIQLO提供
+J DRY休閒半開襟連帽上衣1,490元。圖／UNIQLO提供

+J透膚長版針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供
+J透膚長版針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

+J SUPIMA COTTON寬版雙口袋襯衫1,990元。圖／UNIQLO提供
+J SUPIMA COTTON寬版雙口袋襯衫1,990元。圖／UNIQLO提供

+J SUPIMA COTTON寬版開領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
+J SUPIMA COTTON寬版開領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

+J SUPIMA COTTON連身袖襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
+J SUPIMA COTTON連身袖襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

+J絲質混紡洋裝4,990元。圖／UNIQLO提供
+J絲質混紡洋裝4,990元。圖／UNIQLO提供

+J 棉質亞麻獵裝外套2,990元。圖／UNIQLO提供
+J 棉質亞麻獵裝外套2,990元。圖／UNIQLO提供

+J絲質混紡寬版連帽外套2,490元。圖／UNIQLO提供
+J絲質混紡寬版連帽外套2,490元。圖／UNIQLO提供

+J絲質混紡寬版連帽外套6,990元。圖／UNIQLO提供
+J絲質混紡寬版連帽外套6,990元。圖／UNIQLO提供

+J寬版登山連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供
+J寬版登山連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供

+J SUPIMA COTTON寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供
+J SUPIMA COTTON寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供

+J寬版連帽長大衣5,990元。圖／UNIQLO提供
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