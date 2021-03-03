甜春妝招桃花必勝！innisfree山茶花、ETUDE巧克力好甜

春天將至，想要來招桃花嗎？那就從畫上春妝開始吧，今年韓系彩妝大走甜美風格，innisfree推出濟州島山茶花為靈感的彩妝，充滿甜美的山茶花風格，一擦就能成功招桃花；ETUDE則再度與HERSHEY’S KISSES巧克力推出聯名，最好入手3款眼影盤，代表不同甜度的巧克力，用眼睛就能甜死人。

innisfree春妝靈感來自溫暖紅潤粉嫩的山茶花，推出「2021濟州嚴選山茶花系列」彩妝新品，共有4款新商品，最多人喜歡的是濟州嚴選山茶花花朵腮紅，共有2色，以山茶花顏色為靈感，以高保濕霜狀質地，能服貼肌膚；山茶花眼彩盤共有9色，靈感以山茶花綻放到飄落過程中，可用於眼影、眼線與腮紅。

保護唇部的山茶花潤唇油，添加山茶花油，能展現出自然紅潤的光澤，山茶花花瓣唇萃則有3色，打造出絲滑柔霧質地的唇妝。

ETUDE再度聯名HERSHEY'S KISSES，並邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使，推出眼彩盤與唇彩，各有3種色系，眼彩盤共有3款，包括水滴醇情牛奶、水滴杏好有你、水滴黑可可，代表不同程度的牛奶，但都以大地棕色系為主，巧克力慕斯則有#1醇情牛奶、#2杏好有你、#3黑可可等三色，走暖色玫瑰調，呈現出溫柔感。