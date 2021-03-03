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甜春妝招桃花必勝！innisfree山茶花、ETUDE巧克力好甜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ETUDE聯名HERSHEY'S KISSES，邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使。圖／ETUDE提供
ETUDE聯名HERSHEY'S KISSES，邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使。圖／ETUDE提供

春天將至，想要來招桃花嗎？那就從畫上春妝開始吧，今年韓系彩妝大走甜美風格，innisfree推出濟州島山茶花為靈感的彩妝，充滿甜美的山茶花風格，一擦就能成功招桃花；ETUDE則再度與HERSHEY’S KISSES巧克力推出聯名，最好入手3款眼影盤，代表不同甜度的巧克力，用眼睛就能甜死人。

innisfree春妝靈感來自溫暖紅潤粉嫩的山茶花，推出「2021濟州嚴選山茶花系列」彩妝新品，共有4款新商品，最多人喜歡的是濟州嚴選山茶花花朵腮紅，共有2色，以山茶花顏色為靈感，以高保濕霜狀質地，能服貼肌膚；山茶花眼彩盤共有9色，靈感以山茶花綻放到飄落過程中，可用於眼影、眼線與腮紅。

保護唇部的山茶花潤唇油，添加山茶花油，能展現出自然紅潤的光澤，山茶花花瓣唇萃則有3色，打造出絲滑柔霧質地的唇妝。

ETUDE再度聯名HERSHEY'S KISSES，並邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使，推出眼彩盤與唇彩，各有3種色系，眼彩盤共有3款，包括水滴醇情牛奶、水滴杏好有你、水滴黑可可，代表不同程度的牛奶，但都以大地棕色系為主，巧克力慕斯則有#1醇情牛奶、#2杏好有你、#3黑可可等三色，走暖色玫瑰調，呈現出溫柔感。

ETUDE還準備崔普閔的小型人型立牌、相片海報要送給粉絲們，在全台獨立門市3月1日起消費滿899元，送專屬海報、滿1,200元送人形立牌，消費均需要含有一件HERSHEY'S KISSES聯名商品。

innisfree 2021濟州嚴選山茶花系列彩妝。圖／innisfree提供
innisfree 2021濟州嚴選山茶花系列彩妝。圖／innisfree提供
ETUDE聯名HERSHEY'S KISSES，邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使。圖／ETUDE提供
ETUDE聯名HERSHEY'S KISSES，邀來韓團Golden Child成員崔普閔擔任品牌大使。圖／ETUDE提供
ETUDE再度聯名HERSHEY'S KISSES，推出眼彩盤。圖／ETUDE提供
ETUDE再度聯名HERSHEY'S KISSES，推出眼彩盤。圖／ETUDE提供
innisfree濟州嚴選山茶花潤唇油／380元。圖／innisfree提供
innisfree濟州嚴選山茶花潤唇油／380元。圖／innisfree提供
innisfree 2021濟州嚴選山茶花系列彩妝。圖／innisfree提供
innisfree 2021濟州嚴選山茶花系列彩妝。圖／innisfree提供
ETUDE X HERSHEY'S KISSES眼彩盤／790元。圖／ETUDE提供
ETUDE X HERSHEY'S KISSES眼彩盤／790元。圖／ETUDE提供
春妝大走甜美風。圖／innisfree提供
春妝大走甜美風。圖／innisfree提供
innisfree濟州嚴選山茶花眼彩盤／820元。圖／innisfree提供
innisfree濟州嚴選山茶花眼彩盤／820元。圖／innisfree提供
ETUDE X HERSHEY'S KISSES眼彩盤／790元。圖／ETUDE提供
ETUDE X HERSHEY'S KISSES眼彩盤／790元。圖／ETUDE提供

巧克力 可可

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