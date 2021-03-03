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江振誠回歸！RAW月底推出「ANDRE IS BACK」春季菜單
由於RAW主廚黃以倫（Chef Alain）車禍受傷未癒，離開目前的工作崗位靜養，RAW仍將由主廚江振誠（Chef Andre）與主廚王奕翔（Ben）掌舵。
江振誠重披戰袍再次走入廚房，首先就在三月底展開的「ANDRE IS BACK」春季菜單中，帶來爆炸性、如史詩級般的Restaurant ANDRE 經典菜色，道道都是膾炙人口、絕無僅有的經典，自從新加坡結束後就不曾出現的夢幻料理。
除了推出春季菜單，江振誠也將投入所有時間在RAW以及致力團隊的打造，親力親為的Chef Andre將展現其「法國料理台灣魂」的精神在RAW做最美的呈現。
兩年多前Chef Andre 放棄米其林和世界50大餐廳的頭銜，正式回到台灣這片土地上，全心投入教育，精緻餐飲改造及台灣味譜的研究，帶給台灣新一代料理人和餐飲業不僅注入一劑強心針，更帶動一股「台灣味」的文藝復興。
江振誠更預計將要在今年夏天。連結世界各城市的頂級名廚們為台灣共同創作料理的創舉「World tour III」，屆時能讓國際料理界都能因為RAW團隊而看到台灣，在疫情低迷的此時，能與世界接軌且貢獻一己之力，看到國際料理界心手相連的努力與默契。
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