江振誠回歸！RAW月底推出「ANDRE IS BACK」春季菜單

由於RAW主廚黃以倫（Chef Alain）車禍受傷未癒，離開目前的工作崗位靜養，RAW仍將由主廚江振誠（Chef Andre）與主廚王奕翔（Ben）掌舵。

江振誠重披戰袍再次走入廚房，首先就在三月底展開的「ANDRE IS BACK」春季菜單中，帶來爆炸性、如史詩級般的Restaurant ANDRE 經典菜色，道道都是膾炙人口、絕無僅有的經典，自從新加坡結束後就不曾出現的夢幻料理。

除了推出春季菜單，江振誠也將投入所有時間在RAW以及致力團隊的打造，親力親為的Chef Andre將展現其「法國料理台灣魂」的精神在RAW做最美的呈現。

兩年多前Chef Andre 放棄米其林和世界50大餐廳的頭銜，正式回到台灣這片土地上，全心投入教育，精緻餐飲改造及台灣味譜的研究，帶給台灣新一代料理人和餐飲業不僅注入一劑強心針，更帶動一股「台灣味」的文藝復興。