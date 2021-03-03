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BURBERRY釋出春夏形象圖 一套時裝．兩個世界玩穿越

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
漁網細節讓自然外景與棚拍攝影有了連結。圖／BURBERRY提供
漁網細節讓自然外景與棚拍攝影有了連結。圖／BURBERRY提供

BURBERRY以切割畫面的呈現拍攝2021春夏形象廣告，於今日發布「人魚與鯊魚譜成戀曲」的春夏主題，設計為室內和室外、自然與時尚的對話，以影像自成的張力來訴說時裝故事。

攝影師Juergen Teller以二分法的形式呈現2021春夏時裝，將身處大自然景色中的模特兒照片，與攝影棚拍攝的沙龍照並列，藉由強烈對比畫面以及截然不同的角度，來捕捉時裝的風格，也表現服裝在相異環境之下的不同樣貌，BURBERRY首席創意總監 Riccardo Tisci表示，「今年春夏時裝秀呈現的是時尚、藝術、音樂、科技與現場表演匯聚的體驗，並深入探索這些元素之間的互動。二元性的概念一直是我諸多靈感的來源，時裝核心理念也是如此：以不同的觀點來審視內心原始性格和自然環境之間的強烈對比。」

春夏季的故事主要闡述一段美人魚與鯊魚譜成的戀曲，以此也將品牌重視的環保理念、熱愛海洋自然等理念，挹注其中。在服裝的二元對立中，尋求浪漫與創新的融合、功能與外型的結合，或是過去與未來的連結，以叛逆靈魂來振興傳統的設計，因此將經典服裝融入街頭服飾的特徵，例如自然色調的帆布、丹寧布，或是橡膠面料、精緻雪紡與水晶刺繡的巧妙結合。攝影師Juergen Teller表示，時裝秀發表場地所在的森林，有舞台的張力美感，結合棚拍，也成就了二元對立的豐富視覺。

將經典服裝融入街頭服飾的特徵，是2021春夏時裝表現。圖／BURBERRY提供
將經典服裝融入街頭服飾的特徵，是2021春夏時裝表現。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以切割畫面的呈現，拍攝2021春夏形象廣告。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以切割畫面的呈現，拍攝2021春夏形象廣告。圖／BURBERRY提供
BURBERRY2021春夏洞洞裝，日前即引起網友熱烈討論。圖／BURBERRY提供
BURBERRY2021春夏洞洞裝，日前即引起網友熱烈討論。圖／BURBERRY提供
大海與環保的元素，融入BURBERRY 2021春夏系列的設計之中。圖／BURBERRY提供
大海與環保的元素，融入BURBERRY 2021春夏系列的設計之中。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以賦歸大自然的場景對比攝影棚的都會俐落，發表2021春夏系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以賦歸大自然的場景對比攝影棚的都會俐落，發表2021春夏系列。圖／BURBERRY提供

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