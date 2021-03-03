聽新聞
test
0:00 / 0:00
BURBERRY釋出春夏形象圖 一套時裝．兩個世界玩穿越
BURBERRY以切割畫面的呈現拍攝2021春夏形象廣告，於今日發布「人魚與鯊魚譜成戀曲」的春夏主題，設計為室內和室外、自然與時尚的對話，以影像自成的張力來訴說時裝故事。
攝影師Juergen Teller以二分法的形式呈現2021春夏時裝，將身處大自然景色中的模特兒照片，與攝影棚拍攝的沙龍照並列，藉由強烈對比畫面以及截然不同的角度，來捕捉時裝的風格，也表現服裝在相異環境之下的不同樣貌，BURBERRY首席創意總監 Riccardo Tisci表示，「今年春夏時裝秀呈現的是時尚、藝術、音樂、科技與現場表演匯聚的體驗，並深入探索這些元素之間的互動。二元性的概念一直是我諸多靈感的來源，時裝核心理念也是如此：以不同的觀點來審視內心原始性格和自然環境之間的強烈對比。」
春夏季的故事主要闡述一段美人魚與鯊魚譜成的戀曲，以此也將品牌重視的環保理念、熱愛海洋自然等理念，挹注其中。在服裝的二元對立中，尋求浪漫與創新的融合、功能與外型的結合，或是過去與未來的連結，以叛逆靈魂來振興傳統的設計，因此將經典服裝融入街頭服飾的特徵，例如自然色調的帆布、丹寧布，或是橡膠面料、精緻雪紡與水晶刺繡的巧妙結合。攝影師Juergen Teller表示，時裝秀發表場地所在的森林，有舞台的張力美感，結合棚拍，也成就了二元對立的豐富視覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言