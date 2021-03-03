BURBERRY釋出春夏形象圖 一套時裝．兩個世界玩穿越

BURBERRY以切割畫面的呈現拍攝2021春夏形象廣告，於今日發布「人魚與鯊魚譜成戀曲」的春夏主題，設計為室內和室外、自然與時尚的對話，以影像自成的張力來訴說時裝故事。

攝影師Juergen Teller以二分法的形式呈現2021春夏時裝，將身處大自然景色中的模特兒照片，與攝影棚拍攝的沙龍照並列，藉由強烈對比畫面以及截然不同的角度，來捕捉時裝的風格，也表現服裝在相異環境之下的不同樣貌，BURBERRY首席創意總監 Riccardo Tisci表示，「今年春夏時裝秀呈現的是時尚、藝術、音樂、科技與現場表演匯聚的體驗，並深入探索這些元素之間的互動。二元性的概念一直是我諸多靈感的來源，時裝核心理念也是如此：以不同的觀點來審視內心原始性格和自然環境之間的強烈對比。」