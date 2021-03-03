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牛排醬＋紫洋蔥！漢堡王3款「牛排系漢堡」只賣2個月
想要吃牛排又不想花大錢嗎？連鎖速食餐廳「漢堡王」今春以「平價牛排館」的概念為出發，透過美式牛排醬與經典品項的結合，限時推出「牛排醬燒安格斯牛堡」、「牛排醬燒華堡」、「牛排醬燒小華堡」等3款「牛排概念餐」，帶來宛若吃牛排的感官體驗。
此次漢堡王所推出的3款新品，本身即為店內的明星商品，皆是標榜使用百分之百的澳洲進口純牛肉為主角，並經過專業烤爐定溫燒烤料理。為了提昇火烤牛肉的風味並帶來品嚐牛排般的感受，此次漢堡王特別研發「獨家美式香濃牛排醬」作為升級調料，鹹香之餘還帶有刺激味蕾的微微酸感，同時並搭配當季紫洋蔥，帶來鮮甜不嗆口、清爽解膩的層次風味。
其中「牛排醬燒安格斯牛堡」，牛肉為一般的3倍厚，經烤爐炙燒後帶來更多汁的口感，套餐價169元；經典的華堡也化身為「牛排醬燒華堡」，以4.4盎司的牛肉搭配生菜、蕃茄等佐料，套餐159元。至於「牛排醬燒小華堡」套餐價則為119元。單點價則各為129、119、79元。3款新品自即日起至5月3日期間，限時於全台門市販售（台積店除外）。
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