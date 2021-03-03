法國大文豪雨果巨作《鐘樓怪人》榮耀回歸

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》即將在台首度展開台北、高雄雙城巡演。圖／聯合數位文創提供

一八三一年，法國大文豪維克多．雨果出版了傳世不朽的小說《鐘樓怪人》，故事場景設定在1482年的巴黎聖母院，全本以寫實的人性刻畫貫穿，鐘樓怪人科西莫多、吉普賽女郎愛斯梅拉達、遊唱詩人葛林果利、副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、侍衛隊長未婚妻芙蘿德莉、吉普賽首領克洛平，七人的愛嗔欲求與抑鬱枉然，真實的反映15世紀法國社會的現實。

全球最受歡迎音樂劇 改編文豪雨果經典之作

十九世紀，雨果透過這部作品，帶起世界對歐洲古哥德式建築的維護及復興，現今在巴黎看到的名勝古蹟「巴黎聖母院」，若不是雨果《鐘樓怪人》作品的出現，可能無法被保存的如此完善。這部史詩般的巨作，爾後更多次被改編成電影、電視劇及音樂劇，其中，由呂克．普拉蒙東和理查．科強特一起改寫的法文音樂劇，更是轟動全球，成為在世界各地不停上演的超強劇作，更在2019年被紐約百老匯 Playbill 票選中打敗《歌劇魅影》，成為全球最受歡迎音樂劇前三名。

原版卡司允諾登台 引粉司朝聖

《鐘樓怪人》中飾演副主教的丹尼爾（Daniel Lavoie），今年已高齡 72 歲，是自《鐘樓怪人》1998年在法國巴黎首演後，現存唯一原版卡司。丹尼爾被粉絲稱為「地表最帥阿公」，2019 年世界巡演首次來台灣演出的他，以劇中 17 秒中氣十足高音與精湛演技，讓現場觀眾驚嘆不已！全台音樂劇迷自此群起朝聖，只要有丹尼爾的演出，該場表演一票難求。今年《鐘樓怪人》來台演出確認一公告，即有大批粉絲自發性為「期望丹尼爾再度來台演出」集氣，在觀眾的引頸期盼下，丹尼爾終於允諾再度來台，主辦單位呼籲上次沒有欣賞到丹尼爾動人演出的觀眾千萬不要錯過這次的機會！

南台灣劇迷搶瘋 《鐘樓怪人》首度雙城巡演

雨果出版《鐘樓怪人》近200年後的今天，經典法文音樂劇《鐘樓怪人》即將在台首度展開台北、高雄雙城巡演，這也是《鐘樓怪人》初次前進國表藝場館——高雄衛武營國家歌劇院，成為在衛武營歌劇院演出的第一齣歐美音樂劇；當然，台北場館一樣氣派，2020 年全新完工的台北流行音樂中心，也將迎來首次的國際海外音樂劇演出！傳奇經典音樂劇豪華再升級，是2021年你絕對不能錯過的頂級藝文盛宴！

● 由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於今年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。指定飯店：感謝台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供舒適的住宿空間。即日起至 6 月 6 日止，優惠最低88折，購票請上 udn售票網 ，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票。

2021 經典法文音樂劇《鐘樓怪人》

•演出期間│2021.5.19~2021.5.23（高雄場）、2021.5.28~2021.6.6（台北場）

•演出地點│高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）

•粉絲專頁│ https://www.facebook.com/udnperformance/

•官方網站│ https://uevent.udnfunlife.com/NDP2021/

•主辦單位│udnFunLife 聯合數位文創

•台北指定飯店│台北六福萬怡酒店

•高雄指定飯店│高雄福華大飯店

•大宗購票│(02)7721-6955 #1（週一至週五 9:00~17:00）

•客服專線│(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）