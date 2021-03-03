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純素時尚夯 加拿大晴雨兩用親水鞋Biion登陸台灣

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

圖/文 有.設計uDesign提供。
圖/文 有.設計uDesign提供。

隨著全球環保意識高漲，時尚產業在開發新產品品時也經常納入環保訴求，從原料材質到生產過程，每個階段都確實考量到環境永續，盡可能減少消耗自然資源、將汙染降到最低，以永續經營作為目標。

來自加拿大的「Biion親水特務鞋」即以環保為立基，堅持三大友善地球的原則，使用環保科技材質、無動物成分原料以及節能低碳製程，平均每雙鞋減少3公升石油消耗及7英磅碳排放，對於環境的影響不到一般休閒鞋的二分之一。除了落實環保理念，Biion親水特務鞋更兼顧機能與時尚，顛覆消費者對懶人鞋的邋遢印象，打造不分晴天雨季、上班休閒都適用的全場景多功能鞋。

超輕量設計搭配138個有機透氣孔，走起路來輕盈無負擔，感受足部深呼吸的乾爽舒適體驗。另親水快乾的特性無疑是旅遊首選鞋款，無論是草地野餐、海邊踏浪還是戶外探索，一雙不怕髒的好鞋陪你穿梭所有場景，讓旅行更輕鬆隨興！此外，注意到台灣長年濕熱環境下鞋子容易受潮發霉，Biion親水特務鞋採用科技防霉抗菌材質，經國際實驗室認證防霉抗菌率皆達99%以上，就算收進鞋櫃一陣子沒穿也不擔心鞋子發霉，平時穿著更能確保足部健康。

基於純素環保的倡議，Biion呼應10月4日世界動物日，與中華親善動物協會及幸福狗流浪協會攜手合作「1004助養公益計畫」，每集資售出30雙Biion鞋，團隊就捐出1,004元新台幣來幫助公益團體以及流浪動物，並於募資網頁定期更新公益計畫進度，以公開透明的方式讓贊助者清楚款項去向，在享受純素時尚同時也能為環境生態盡一份心力。更多商品資訊請見嘖嘖官網

碳排放 野餐

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