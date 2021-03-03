純素時尚夯 加拿大晴雨兩用親水鞋Biion登陸台灣

代表豐盛、美好與圓滿的「阿滿厝台式創意料理」，今年甫開幕的全新店面，由宇肯設計蘇子期總監操刀規劃。循著品牌的核心精神及料理哲學，空間以時代性的角度切入，透過藝術美學的潤澤貼近自然，藉此與地域產生連結及共鳴，同時從表象深入至顧客心理與情感的關照，營造親切溫暖、舒適寫意的餐敘氛圍。

2021-03-03 13:06