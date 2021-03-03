回頭率高達9成！三大明星商品熱銷 UNIQLO童裝成市場第一大品牌

在2020年疫情與大環境不明確的氛圍下，UNIQLO不只一般服飾業績達到高峰，連童裝都逆勢成長，與2019年同期相比，更是有兩位數的亮眼表現。購買UNIQLO童裝的回頭客更高達9成，讓品牌的市佔率不斷提高，成為第一大品牌。

根據UNIQLO的調查，父母親在選購童裝時，有約8成的人最注重機能性，所以品牌中主打功能性的三大明星系列，DRY-EX、AIRism和抗UV，就佔了泰半的銷售。因此讓UNIQLO有信心的在去年8月，推出160公分青少年也可穿著的童裝系列；以及更全面的嬰幼兒服裝，像是內搭褲一年就售出了高達6位數的品項。同時，受到諸多消費者喜愛，由設計師Christophe Lemaire主導的U系列，在今年也首度推出童裝款，並擴大到全台17店鋪販售，讓父母親也能輕鬆完成親子裝的打扮。除了U系列，UNIQLO在這季也同步多款小大人款的童裝，採用相同的超彈性布料打造Slim Fit牛仔長褲、運用小碎花布製成的印花洋裝等，提供更多的穿搭樂趣。

DRY-EX系列是締造UNIQLO童裝持續成長的主因之一。圖／UNIQLO提供

看好台灣市場發展，來自韓國設計師童裝品牌「Jelly Mallow」亦首次來台試水溫，成立期間限定店。從即日起到4月21日，進駐台北新光三越A8館，提供適合從2歲到6歲孩童，且具時尚和設計感的童裝。Jelly Mallow利用各式俏皮圖案印花點綴T恤或外套，並加上亮眼配色，還有許多可愛的帽子和髮箍等配件，讓小孩也能選擇做自己造型的主人。

Jelly Mallow滑板先生綠色風衣外套2,910元。圖／双木林提供

Jelly Mallow彩色線條T恤1,290元。圖／双木林提供

Jelly Mallow粉紫愛心抓皺長裙2,820元。圖／双木林提供

Jelly Mallow粉紫愛心抽繩手提包1,290元。圖／双木林提供