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限時6天！麥當勞咖啡「買1送1」還能LINE酷券送朋友

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞McCafé推出指定品項買1送1的限時優惠活動。圖／麥當勞提供
麥當勞McCafé推出指定品項買1送1的限時優惠活動。圖／麥當勞提供

了解許多民眾每天喝咖啡的需求，麥當勞McCafé此次與LINE酷券、UCC、KKTV合作，推出一系列優惠活動。自3月5日起，購買中杯特選那堤或特選黑咖啡可享「買1送1」；3月8日起，於LINE酷券購買指定品項咖啡贈送給LINE好友，自己也可以免費獲得1杯。另外更跨足戲劇界，推出首部「McCafé：從喝杯咖啡開始」迷你影集。

根據統計，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億，每年並成長20%。為了深植咖啡版圖，麥當勞McCafé自3月5日11:00至3月7日期間，於LINE酷券購買「中杯特選那堤（冰／熱）」或「特選黑咖啡（冰／熱）」，可享同品項買1送1（限同容量、同冷熱飲）。3月8日11:00至3月10日期間，於「LINE酷券」購買「中杯特選那堤（冰／熱）」或「特選黑咖啡（冰／熱）」贈送給朋友，自己也可獲得同品項1杯，讓消費者與親友共享咖啡時光。

麥當勞也表示，為提昇咖啡品質，自去年底全面更換為日本UCC嚴選阿拉比卡咖啡豆，並於台灣在地烘焙。同時由台灣咖啡大師周溫培以來自3大產區的咖啡豆特色，依照台灣水質與民眾喜好，調配出專屬比例。麥當勞並持續導入McCafé星級咖啡師認證機制，為顧客品質把關。

除此之外，麥當勞也將推出首部迷你影集「McCafé：從喝杯咖啡開始」，由蕭雅全執導，陳庭妮、黃健瑋主演，自3月3日晚間21:00於串流平台KKTV全球首播，全劇共4部曲。

咖啡 麥當勞 LINE

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