山系女子專屬！The North Face邀林允、陳漫演繹春夏新裝

在去年，The North Face推出首個女性系列主題後，今年再度推出專屬春夏新裝，還找來女星林允和知名攝影師陳漫一同詮釋女子探索力。同樣是為了女性量身打造的還有adidas全新Yoga瑜珈系列，以不同支撐強度的服飾提供瑜珈愛好者在各類型動作時的合適穿著。

The North Face全新的女性專屬春夏系列，以Wind Jacket風衣夾克作為重點單品，這是專為春夏多變的氣候所設計，因此在衣服版型上微調讓亞洲女性穿著更合身有型。採用WindWall®和DWR防潑水面料製成，讓服飾輕薄又能對抗戶外忽雨時晴的氣候，同時也增加專為女性設計的小細節，像是彈力袖口和防風帽、帶按壓扣的插手口袋提高實用性；整件夾克還可打包至插手口袋讓穿脫收納更靈活。此外，在VECTIV系列戶外越野鞋中，The North Face也為女性打造了專屬款，使用更柔軟的3D VECTIV承托板及中底，增厚鞋舌，並降低腳踝處斜口高度，提高穿著舒適度。並增加後跟內側墊片厚度，同時將最上方鞋帶眼位置向後調整，讓鞋子能更穩定貼合女性較小的腳型。

知名攝影師陳漫詮釋The North Face女性專屬春夏系列。圖／The North Face提供

在家運動蔚為風潮，其中無須複雜器材的瑜珈更是深受大眾喜愛，因此adidas以女性身體曲線為基礎，打造專屬的全新Yoga瑜珈系列運動服飾。全系列採用柔軟親膚的材質，不僅提供舒適的穿著體驗，修身的版型設計更凸顯身體線條與姿態；易發熱區更貼心採用網布設計搭配AEROREADY科技，達到吸濕排汗的效果。首波推出的經典黑、白與橄欖綠配色，滿足不同風格穿搭選配。

女星林允詮釋The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列印花短褲3,380元。圖／The North Face提供

adidas Yoga系列運動內衣1,890元。圖／adidas提供