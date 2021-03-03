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山系女子專屬！The North Face邀林允、陳漫演繹春夏新裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face推出女性專屬春夏系列，並請來女星林允（左）、知名攝影師陳漫來演繹。圖／The North Face提供
The North Face推出女性專屬春夏系列，並請來女星林允（左）、知名攝影師陳漫來演繹。圖／The North Face提供

在去年，The North Face推出首個女性系列主題後，今年再度推出專屬春夏新裝，還找來女星林允和知名攝影師陳漫一同詮釋女子探索力。同樣是為了女性量身打造的還有adidas全新Yoga瑜珈系列，以不同支撐強度的服飾提供瑜珈愛好者在各類型動作時的合適穿著。

The North Face全新的女性專屬春夏系列，以Wind Jacket風衣夾克作為重點單品，這是專為春夏多變的氣候所設計，因此在衣服版型上微調讓亞洲女性穿著更合身有型。採用WindWall®和DWR防潑水面料製成，讓服飾輕薄又能對抗戶外忽雨時晴的氣候，同時也增加專為女性設計的小細節，像是彈力袖口和防風帽、帶按壓扣的插手口袋提高實用性；整件夾克還可打包至插手口袋讓穿脫收納更靈活。此外，在VECTIV系列戶外越野鞋中，The North Face也為女性打造了專屬款，使用更柔軟的3D VECTIV承托板及中底，增厚鞋舌，並降低腳踝處斜口高度，提高穿著舒適度。並增加後跟內側墊片厚度，同時將最上方鞋帶眼位置向後調整，讓鞋子能更穩定貼合女性較小的腳型。

知名攝影師陳漫詮釋The North Face女性專屬春夏系列。圖／The North Face提供
知名攝影師陳漫詮釋The North Face女性專屬春夏系列。圖／The North Face提供

在家運動蔚為風潮，其中無須複雜器材的瑜珈更是深受大眾喜愛，因此adidas以女性身體曲線為基礎，打造專屬的全新Yoga瑜珈系列運動服飾。全系列採用柔軟親膚的材質，不僅提供舒適的穿著體驗，修身的版型設計更凸顯身體線條與姿態；易發熱區更貼心採用網布設計搭配AEROREADY科技，達到吸濕排汗的效果。首波推出的經典黑、白與橄欖綠配色，滿足不同風格穿搭選配。

女星林允詮釋The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供
女星林允詮釋The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供
The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供
The North Face女性專屬春夏系列印花連帽外套4,880元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供
The North Face女性專屬春夏系列T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face女性專屬春夏系列印花短褲3,380元。圖／The North Face提供
The North Face女性專屬春夏系列印花短褲3,380元。圖／The North Face提供

adidas Yoga系列運動內衣1,890元。圖／adidas提供
adidas Yoga系列運動內衣1,890元。圖／adidas提供

adidas Yoga系列緊身褲2,890元。圖／adidas提供
adidas Yoga系列緊身褲2,890元。圖／adidas提供

瑜珈 adidas

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