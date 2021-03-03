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「複身犯」張榕容高級美！卡地亞美洲豹陪跑宣傳
亞太影后張榕容新作「複身犯」上映，為了電影宣傳不遺餘力，從口碑場至2月28日已超過50場映前、映後活動。而伴隨她於首映與重要媒體活動上華麗出場的，則是卡地亞的珠寶。氣質出眾的張榕容在首映會上以一席開高衩的澳洲設計師Toni Matičevski同名品牌長洋裝，優雅秀出修長美腿，搭配卡地亞的美洲豹系列珠寶，展現既有女人味又霸氣桀驁的時尚魅力。
雖然同樣是黑色的長洋裝，日前張榕容在宣傳期間換穿韓裔倫敦設計Eudon Choi的作品，簡約富時尚氣息的設計，巧妙融入許多富有有機韻味的圓環元素，她則選擇了搭配同樣以完美弧線延伸而成的卡地亞JUSTE UN CLOU釘子系列珠寶，大膽以多層次的圓弧混搭，為整體摩登俐落的都會感畫龍點睛。
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