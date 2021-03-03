快訊

最危險地方最安全？柯姓富商綁票案取贖款約在警調機關旁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「複身犯」張榕容高級美！卡地亞美洲豹陪跑宣傳

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞珠寶。圖／取自張榕容IG

亞太影后張榕容新作「複身犯」上映，為了電影宣傳不遺餘力，從口碑場至2月28日已超過50場映前、映後活動。而伴隨她於首映與重要媒體活動上華麗出場的，則是卡地亞的珠寶。氣質出眾的張榕容在首映會上以一席開高衩的澳洲設計師Toni Matičevski同名品牌長洋裝，優雅秀出修長美腿，搭配卡地亞的美洲豹系列珠寶，展現既有女人味又霸氣桀驁的時尚魅力。

雖然同樣是黑色的長洋裝，日前張榕容在宣傳期間換穿韓裔倫敦設計Eudon Choi的作品，簡約富時尚氣息的設計，巧妙融入許多富有有機韻味的圓環元素，她則選擇了搭配同樣以完美弧線延伸而成的卡地亞JUSTE UN CLOU釘子系列珠寶，大膽以多層次的圓弧混搭，為整體摩登俐落的都會感畫龍點睛。

JUSTE UN CLOU雙圈戒指，13萬1,000元。圖／卡地亞提供
JUSTE UN CLOU雙圈戒指，13萬1,000元。圖／卡地亞提供
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
Panthère de Cartier美洲豹手環，1,68萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環，1,68萬元。圖／卡地亞提供
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG
Panthère de Cartier美洲豹鏤空戒指，149萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鏤空戒指，149萬元。圖／卡地亞提供
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
卡地亞頂級珠寶美洲豹系列斑點耳環，173萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶美洲豹系列斑點耳環，173萬元。圖／卡地亞提供
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG
張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG

珠寶

延伸閱讀

超有創意的珠寶！百搭設計GEM DIOR華麗日常

微博之夜李冰冰臉上有蝴蝶？江疏影大秀美腿珠寶成共識

高檔幸運符！艾瑪科林戴卡地亞奪后 莉莉柯林斯美炸

楊祐寧、張榕容變裝 1天狂跑15埸戲院見面會

相關新聞

「複身犯」張榕容高級美！卡地亞美洲豹陪跑宣傳

亞太影后張榕容新作「複身犯」上映，為了電影宣傳不遺餘力，從口碑場至2月28日已超過50場映前、映後活動。而伴隨她於首映與...

超有創意的珠寶！百搭設計GEM DIOR華麗日常

兩年前，DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane，以法文「J’aime」（我愛）的一語雙關，發表...

火星人布魯諾揪LACOSTE 首創斜槓時尚品牌的人生

在LACOSTE 2021春夏系列中，出現了前所未有的LACOSTE x RICKY REGAL系列，這是來自國際巨星B...

羅宋買1送1！PERFEPAN插旗誠品信義　6款芬雪蛋糕開賣

主打羅宋不添加一滴水的「PERFEPAN」，2021年再推出具有「瑪芬＋布雪」綜合口感的新產品「芬雪蛋糕」，同樣標榜製作...

路永佳雲淡風輕大器談婚紗 看好友陳季敏大秀滿是開心

台灣設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN於天母「另空間」專門店發表2021春夏時裝系列，呼應「那些花兒」主題，將戶外...

蜜紅豆瀑布流下來了！杏桃2款「抹茶鬆餅」新品上桌

提供有多種口味甜品的「杏桃鬆餅屋」，在邁入春季的三月中，以日本抹茶、蜜紅豆、白玉的經典組合為基礎，推出抹茶栗香白玉厚鬆餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。