「複身犯」張榕容高級美！卡地亞美洲豹陪跑宣傳

亞太影后張榕容新作「複身犯」上映，為了電影宣傳不遺餘力，從口碑場至2月28日已超過50場映前、映後活動。而伴隨她於首映與重要媒體活動上華麗出場的，則是卡地亞的珠寶。氣質出眾的張榕容在首映會上以一席開高衩的澳洲設計師Toni Matičevski同名品牌長洋裝，優雅秀出修長美腿，搭配卡地亞的美洲豹系列珠寶，展現既有女人味又霸氣桀驁的時尚魅力。

雖然同樣是黑色的長洋裝，日前張榕容在宣傳期間換穿韓裔倫敦設計Eudon Choi的作品，簡約富時尚氣息的設計，巧妙融入許多富有有機韻味的圓環元素，她則選擇了搭配同樣以完美弧線延伸而成的卡地亞JUSTE UN CLOU釘子系列珠寶，大膽以多層次的圓弧混搭，為整體摩登俐落的都會感畫龍點睛。 JUSTE UN CLOU雙圈戒指，13萬1,000元。圖／卡地亞提供 張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG Panthère de Cartier美洲豹手環，1,68萬元。圖／卡地亞提供 張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG 張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG 張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG 張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG 張榕容出席主演電影「複身犯」首映，配戴卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／取自張榕容IG Panthère de Cartier美洲豹鏤空戒指，149萬元。圖／卡地亞提供 張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG 卡地亞頂級珠寶美洲豹系列斑點耳環，173萬元。圖／卡地亞提供 張榕容宣傳主演電影「複身犯」，配戴卡地亞釘子系列珠寶。圖／取自張榕容IG