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超有創意的珠寶！百搭設計GEM DIOR華麗日常

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
GEM DIOR玫瑰金鑽石與白色珍珠母貝表盤腕表，140萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金鑽石與白色珍珠母貝表盤腕表，140萬元。圖／DIOR提供

兩年前，DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane，以法文「J’aime」（我愛）的一語雙關，發表名為GEM DIOR高級珠寶系列，從美麗的寶石天然礦物的晶體結構出發，解構出全系列珠寶抽象有機形變的風貌，是首個與象徵意涵無涉的珠寶腕表系列，叫好又叫座。如今延續系列的創作理念，推出一系列更便於日常配戴的全新7只腕表及11件珠寶。

全新原創系列以珠寶表為焦點，獨特的表殼造型緣始於碧璽原石橫向切面的天然晶體結構。例如系列中最具代表性的黃金彩寶腕表，八邊形孔雀石表盤，剜去部份表殼框線後，鑲飾上綠松石及鑽石以截斷視覺上的線條貫性。不對稱無表扣式的手鍊則由以繽紛的硬寶石鑲飾而成，鉸接鐲身的特殊設計使這枚時計配戴時形如一只開口式手鐲。除了繽紛彩寶款，腕表另備有6種不同材質的豐富選擇，從精鋼搭配黑色珍珠母貝、玫瑰金配全密釘鑲鑽表盤、精鋼黃金雙色搭配青金石表盤……等，腕表均附可置換的黑色皮革表帶，增添配戴的趣味性。

除了腕表，GEM DIOR的非典型幾何線條，也同時延伸出一系列優雅富搭配性的珠寶，包括黃金彩寶戒指及手鐲，特意錯位卻完美接壤的彩寶及鑽石鍊節，凸顯藍色與綠色輪替的色彩。而單色調的黃金、玫瑰金及白金戒指、手鐲與耳環與鑽石的搭配，則以精緻金工展現GEM DIOR系列的創作異想，為整體造型增添有別過往的搭配奇趣。

GEM DIOR系列推出全新的珠寶表作品。圖／DIOR提供
GEM DIOR系列推出全新的珠寶表作品。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石彩寶戒指，45萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石彩寶戒指，45萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金鑽石戒指，31萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金鑽石戒指，31萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金鑽石耳環，29萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金鑽石耳環，29萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石彩寶腕表，210萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石彩寶腕表，210萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石戒指，31萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石戒指，31萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶。圖／DIOR提供
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石手鐲，91萬0,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石手鐲，91萬0,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金精鋼青金石表盤腕表，56萬元。圖／DIOR提供
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珠寶 腕表 鑽石

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