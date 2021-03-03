火星人布魯諾揪LACOSTE 首創斜槓時尚品牌的人生

在LACOSTE 2021春夏系列中，出現了前所未有的LACOSTE x RICKY REGAL系列，這是來自國際巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）與LACOSTE首次聯名的限定系列，講究音樂融入時裝的奔放有型，Bruno Mars表示，當他在台上演出的時候，他是Bruno Mars；設計華麗時裝的時候，他就是Ricky Regal。

「LACOSTE x RICKY REGAL」是Bruno Mars本人極具辨識的夏威夷式隨性風格，融入國際化的多元繽紛，展現LACOSTE迷人的法式運動造型，作為LACOSTE首度與巨星聯名的獨創品牌，「LACOSTE x RICKY REGAL」洋溢著自主、自由、自然的創意，Bruno Mars提到這次合作的原因在於，「LACOSTE是第一家、也是唯一一家品牌跟我說『放手去做吧，我們希望你的創作能代表最真實的你。』當一個盛名悠久的服飾品牌對於創作自由如此尊重，真的令人倍感榮耀。」