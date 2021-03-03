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火星人布魯諾揪LACOSTE 首創斜槓時尚品牌的人生
在LACOSTE 2021春夏系列中，出現了前所未有的LACOSTE x RICKY REGAL系列，這是來自國際巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）與LACOSTE首次聯名的限定系列，講究音樂融入時裝的奔放有型，Bruno Mars表示，當他在台上演出的時候，他是Bruno Mars；設計華麗時裝的時候，他就是Ricky Regal。
「LACOSTE x RICKY REGAL」是Bruno Mars本人極具辨識的夏威夷式隨性風格，融入國際化的多元繽紛，展現LACOSTE迷人的法式運動造型，作為LACOSTE首度與巨星聯名的獨創品牌，「LACOSTE x RICKY REGAL」洋溢著自主、自由、自然的創意，Bruno Mars提到這次合作的原因在於，「LACOSTE是第一家、也是唯一一家品牌跟我說『放手去做吧，我們希望你的創作能代表最真實的你。』當一個盛名悠久的服飾品牌對於創作自由如此尊重，真的令人倍感榮耀。」
大膽融合飽和色彩、詮釋不同文化風貌的「LACOSTE x RICKY REGAL」，以芥末黃、復古綠、墨黛紫、珊瑚紅、以及紮染印花的豐富色調，推出運動套裝、襯衫、T恤、Polo衫、短褲、拖鞋、襪子和太陽鏡等單品，多色復古學院派運動套裝兼具實穿性與時尚性，別具一格的復古大翻領，更重返八○年代的街頭時光，太陽眼鏡則是夏日慵懶情調的必備配件；「LACOSTE x RICKY REGAL」限定系列將於3月5日，在複合選品店ARTIFACTS台北敦化店上市。
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