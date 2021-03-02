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羅宋買1送1！PERFEPAN插旗誠品信義　6款芬雪蛋糕開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
PERFEPAN標榜自家羅宋不添加一滴水，具有濃郁奶香味。圖／PERFEPAN提供
PERFEPAN標榜自家羅宋不添加一滴水，具有濃郁奶香味。圖／PERFEPAN提供

主打羅宋不添加一滴水的「PERFEPAN」，2021年再推出具有「瑪芬＋布雪」綜合口感的新產品「芬雪蛋糕」，同樣標榜製作時不加一滴水，藉此呈現完整的食材滋味。另外為慶祝PERFEPAN進駐誠品信義，3月3日至3月7日期間，也推出「招牌海鹽羅宋買1送1」的限時優惠，並有多款開幕方案。

PERFEPAN此次新推出的芬雪蛋糕，外型看似甜甜圈混合杯子蛋糕，口感則是瑪芬及布雪的綜合體，因此取名芬雪蛋糕，共計有6個口味。「檸檬糖霜」使用檸檬汁製成的糖霜，再搭配法國奶油的乳香，帶來酸甜清爽的滋味，每顆52元。「黑鑽伯爵」則是在卡士達醬中加入伯爵茶增添茶香，再搭配麻糬帶來咀嚼樂趣，每份52元。除此之外，還有焦糖布蕾、巧可熊、法芙娜、草莓莓果等口味，每顆52至58元。

PERFEPAN將於3月3日正式進駐誠品信義店。為慶祝新店開幕，3月3日至3月31日期間，芬雪蛋糕任選4入188元、任選6入268元（58元以上限選1個）。同時段期間，還有完美奶油曲奇餅3入享82折、招牌海鹽羅宋4入禮盒特價289元等優惠。3月8日至3月31日期間，還有招牌海鹽羅宋2入150元等優惠。而在3月3日至3月7日期間，亦有「招牌海鹽羅宋買1送1」優惠，每日限量100名。

PERFEPAN新推出6種口味的「芬雪蛋糕」，單顆52～58元。圖／PERFEPAN提供
PERFEPAN新推出6種口味的「芬雪蛋糕」，單顆52～58元。圖／PERFEPAN提供

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