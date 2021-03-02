羅宋買1送1！PERFEPAN插旗誠品信義　6款芬雪蛋糕開賣

主打羅宋不添加一滴水的「PERFEPAN」，2021年再推出具有「瑪芬＋布雪」綜合口感的新產品「芬雪蛋糕」，同樣標榜製作時不加一滴水，藉此呈現完整的食材滋味。另外為慶祝PERFEPAN進駐誠品信義，3月3日至3月7日期間，也推出「招牌海鹽羅宋買1送1」的限時優惠，並有多款開幕方案。

PERFEPAN此次新推出的芬雪蛋糕，外型看似甜甜圈混合杯子蛋糕，口感則是瑪芬及布雪的綜合體，因此取名芬雪蛋糕，共計有6個口味。「檸檬糖霜」使用檸檬汁製成的糖霜，再搭配法國奶油的乳香，帶來酸甜清爽的滋味，每顆52元。「黑鑽伯爵」則是在卡士達醬中加入伯爵茶增添茶香，再搭配麻糬帶來咀嚼樂趣，每份52元。除此之外，還有焦糖布蕾、巧可熊、法芙娜、草莓莓果等口味，每顆52至58元。