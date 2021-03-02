聽新聞
test
0:00 / 0:00
羅宋買1送1！PERFEPAN插旗誠品信義 6款芬雪蛋糕開賣
主打羅宋不添加一滴水的「PERFEPAN」，2021年再推出具有「瑪芬＋布雪」綜合口感的新產品「芬雪蛋糕」，同樣標榜製作時不加一滴水，藉此呈現完整的食材滋味。另外為慶祝PERFEPAN進駐誠品信義，3月3日至3月7日期間，也推出「招牌海鹽羅宋買1送1」的限時優惠，並有多款開幕方案。
PERFEPAN此次新推出的芬雪蛋糕，外型看似甜甜圈混合杯子蛋糕，口感則是瑪芬及布雪的綜合體，因此取名芬雪蛋糕，共計有6個口味。「檸檬糖霜」使用檸檬汁製成的糖霜，再搭配法國奶油的乳香，帶來酸甜清爽的滋味，每顆52元。「黑鑽伯爵」則是在卡士達醬中加入伯爵茶增添茶香，再搭配麻糬帶來咀嚼樂趣，每份52元。除此之外，還有焦糖布蕾、巧可熊、法芙娜、草莓莓果等口味，每顆52至58元。
PERFEPAN將於3月3日正式進駐誠品信義店。為慶祝新店開幕，3月3日至3月31日期間，芬雪蛋糕任選4入188元、任選6入268元（58元以上限選1個）。同時段期間，還有完美奶油曲奇餅3入享82折、招牌海鹽羅宋4入禮盒特價289元等優惠。3月8日至3月31日期間，還有招牌海鹽羅宋2入150元等優惠。而在3月3日至3月7日期間，亦有「招牌海鹽羅宋買1送1」優惠，每日限量100名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言