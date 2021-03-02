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路永佳雲淡風輕大器談婚紗 看好友陳季敏大秀滿是開心

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路永佳出席JAMEI CHEN 2021春夏發表，開心表示秀後要試穿。圖／JAMEI CHEN提供
路永佳出席JAMEI CHEN 2021春夏發表，開心表示秀後要試穿。圖／JAMEI CHEN提供

台灣設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN於天母「另空間」專門店發表2021春夏時裝系列，呼應「那些花兒」主題，將戶外庭園妝點出春意盎然的庭園意境，陳季敏表示，「知性、優雅的都會服裝，一直以來都是品牌的基調，這季春夏以輕盈、夢幻的輪廓，表現服裝與自然的對話。」

「對我來說，設計與生活就是三個層面組成，包括肌膚、服裝與空間，透過肌膚帶來五感體驗，服裝則是生活態度的呈現，而空間安頓了心靈，以此三元素延伸，去活出不受外境影響的自信、俐落，也呈現在春夏系列的服裝表現。」陳季敏說，一般人覺得花朵壽命很短暫，她卻很喜愛這短暫的美好，也在提醒我們珍惜生命，因此在另空間的戶外場地，以繽紛綻放的花朵，來烘托32套春夏新款，用花卉印花、理性與感性交界的線條、黑白分明三個序曲來構成；之中最搶眼的洋裝、網紗系列，以鮮明結構來撐起輕盈感，也是當季極有細節故事的系列。

影像洋裝取材自藝術總監郭英聲歷年來的花系列攝影作品，包括春之祭、秘徑等等圖樣，以層層絲緞、網紗布料呈現幾何花園的意象；瑞士百年蕾絲廠製作的手工立體花網紗，則作為帝政時期拋袖設計上衣的奢華面料；以H-line修飾身長的平網針織系列，表現都會時尚的優雅與俐落；而緊接在空靈夢幻的網紗印花系列之後的，是以米白、藍、奶茶、棕色系線條為主的服裝，是理性與感性之間的交界，帶出後續的黑白款式，層次分明的風格，也表現春夏的繽紛。

陳季敏的好友們包括高怡平、高金素梅，都出席了這場春夏大秀，高怡平表示她日常選穿的服裝多是單色款式，但看到花卉系列覺得好像可以突破自我，嘗試不同風格；與陳季敏是30多年閨密的高金素梅則說她入手俐落、實穿的黑色皮衣。而在連勝武被爆出婚外情事件後首度露面的路永佳，看來神清氣爽，她表示當年穿的婚紗就是陳季敏設計的，簡單、卻富於細節設計，一直以來也都很喜歡陳季敏的作品，因此很開心受邀看秀。

陳季敏發表JAMEI CHEN 2021春夏發表，好友路永佳等人都到場看秀。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏發表JAMEI CHEN 2021春夏發表，好友路永佳等人都到場看秀。圖／JAMEI CHEN提供
2021春夏系列發表的手袋，顏色相較以往鮮豔多樣，或搭配對比色。記者楊詩涵／攝影
2021春夏系列發表的手袋，顏色相較以往鮮豔多樣，或搭配對比色。記者楊詩涵／攝影
2021春夏系列托特手提包，以鏤空或JAMEI CHEN字樣打造輕盈的流動感。記者楊詩涵／攝影
2021春夏系列托特手提包，以鏤空或JAMEI CHEN字樣打造輕盈的流動感。記者楊詩涵／攝影
春夏影像洋裝的印花來自藝術總監郭英聲作品「春之祭」，極簡剪裁表現行走的流動樣貌，32,800元。圖／JAMEI CHEN提供
春夏影像洋裝的印花來自藝術總監郭英聲作品「春之祭」，極簡剪裁表現行走的流動樣貌，32,800元。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN 2021春夏以層層絲緞、網紗布料呈現幾何花園的意象。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN 2021春夏以層層絲緞、網紗布料呈現幾何花園的意象。圖／JAMEI CHEN提供
高金素梅出席陳季敏春夏發表，表示她喜愛JAMEI CHEN簡約知性的剪裁。圖／JAMEI CHEN提供
高金素梅出席陳季敏春夏發表，表示她喜愛JAMEI CHEN簡約知性的剪裁。圖／JAMEI CHEN提供
2021春夏系列於天母的JAMEI CHEN另空間專門店發表。圖／JAMEI CHEN提供
2021春夏系列於天母的JAMEI CHEN另空間專門店發表。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏（前排右2）在另空間專門店發表2021春夏新作。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏（前排右2）在另空間專門店發表2021春夏新作。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏。圖／JAMEI CHEN提供
來自瑞士百年蕾絲廠的手工立體花網紗上衣，拋袖設計為帝政時期的細節特色，29萬8,000元。圖／JAMEI CHEN提供
來自瑞士百年蕾絲廠的手工立體花網紗上衣，拋袖設計為帝政時期的細節特色，29萬8,000元。圖／JAMEI CHEN提供

高金素梅

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