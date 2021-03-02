路永佳雲淡風輕大器談婚紗 看好友陳季敏大秀滿是開心

台灣設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN於天母「另空間」專門店發表2021春夏時裝系列，呼應「那些花兒」主題，將戶外庭園妝點出春意盎然的庭園意境，陳季敏表示，「知性、優雅的都會服裝，一直以來都是品牌的基調，這季春夏以輕盈、夢幻的輪廓，表現服裝與自然的對話。」

「對我來說，設計與生活就是三個層面組成，包括肌膚、服裝與空間，透過肌膚帶來五感體驗，服裝則是生活態度的呈現，而空間安頓了心靈，以此三元素延伸，去活出不受外境影響的自信、俐落，也呈現在春夏系列的服裝表現。」陳季敏說，一般人覺得花朵壽命很短暫，她卻很喜愛這短暫的美好，也在提醒我們珍惜生命，因此在另空間的戶外場地，以繽紛綻放的花朵，來烘托32套春夏新款，用花卉印花、理性與感性交界的線條、黑白分明三個序曲來構成；之中最搶眼的洋裝、網紗系列，以鮮明結構來撐起輕盈感，也是當季極有細節故事的系列。

影像洋裝取材自藝術總監郭英聲歷年來的花系列攝影作品，包括春之祭、秘徑等等圖樣，以層層絲緞、網紗布料呈現幾何花園的意象；瑞士百年蕾絲廠製作的手工立體花網紗，則作為帝政時期拋袖設計上衣的奢華面料；以H-line修飾身長的平網針織系列，表現都會時尚的優雅與俐落；而緊接在空靈夢幻的網紗印花系列之後的，是以米白、藍、奶茶、棕色系線條為主的服裝，是理性與感性之間的交界，帶出後續的黑白款式，層次分明的風格，也表現春夏的繽紛。