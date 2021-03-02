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蜜紅豆瀑布流下來了！杏桃2款「抹茶鬆餅」新品上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
抹茶咖啡拿鐵（熱），每杯180元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶咖啡拿鐵（熱），每杯180元。圖／杏桃鬆餅屋提供

提供有多種口味甜品的「杏桃鬆餅屋」，在邁入春季的三月中，以日本抹茶、蜜紅豆、白玉的經典組合為基礎，推出抹茶栗香白玉厚鬆餅、抹茶白玉紅豆薄鬆餅等新品，另外還有抹茶咖啡拿鐵同步登場，為春日時光增添一股抹茶的清香。尤其當切鬆餅上時，上方的蜜紅豆會宛若小瀑布一般緩緩流下之時，更是撩動甜食控的味蕾。

此次新推出的「抹茶栗香白玉厚鬆餅」，使用北海道小麥粉搭配日本靜岡抹茶，以現點現做的方式，打造出厚達「4公分」的蓬鬆厚鬆餅，上頭再鋪滿日本岡山蜜紅豆、白玉、糖漬栗子、鮮奶油等佐料，呈現出鮮明的日式風格。同時還會再配上抹茶冰淇淋，並灑上靜岡抹茶粉，更能滿足抹茶愛好者的心。入口後，豐厚的鬆餅帶來宛若蛋糕般的扎實感，並融合奶油、冰淇淋的溼潤感，帶來平衡的滋味，每份290元。

另款「抹茶白玉薄鬆餅」，則是使用4片薄鬆餅為基礎，口感較厚鬆餅更為軟彈。中間夾餡則是使用了自製抹茶奶油、日本蜜紅豆層層堆疊，頂端亦淋滿蜜紅豆與白玉、抹茶冰淇淋，帶來華麗的視覺感受，每份290元。另外還有冷、熱兩種型態登場的「抹茶咖啡拿鐵」。熱飲在表面撒有一圈抹茶粉，啜飲時可以抹茶的苦甜迎來咖啡香氣；冷飲則是先以抹茶與牛奶上桌，再自行倒入濃縮咖啡，創造出饒具浪漫的三色漸層色澤，均為每杯180元。

抹茶栗香白玉厚鬆餅，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶栗香白玉厚鬆餅，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶咖啡拿鐵（冰），每杯180元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶咖啡拿鐵（冰），每杯180元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶白玉紅豆薄鬆餅，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
抹茶白玉紅豆薄鬆餅，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供

日本 咖啡 冰淇淋

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