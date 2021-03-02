蜜紅豆瀑布流下來了！杏桃2款「抹茶鬆餅」新品上桌

提供有多種口味甜品的「杏桃鬆餅屋」，在邁入春季的三月中，以日本抹茶、蜜紅豆、白玉的經典組合為基礎，推出抹茶栗香白玉厚鬆餅、抹茶白玉紅豆薄鬆餅等新品，另外還有抹茶咖啡拿鐵同步登場，為春日時光增添一股抹茶的清香。尤其當切鬆餅上時，上方的蜜紅豆會宛若小瀑布一般緩緩流下之時，更是撩動甜食控的味蕾。

此次新推出的「抹茶栗香白玉厚鬆餅」，使用北海道小麥粉搭配日本靜岡抹茶，以現點現做的方式，打造出厚達「4公分」的蓬鬆厚鬆餅，上頭再鋪滿日本岡山蜜紅豆、白玉、糖漬栗子、鮮奶油等佐料，呈現出鮮明的日式風格。同時還會再配上抹茶冰淇淋，並灑上靜岡抹茶粉，更能滿足抹茶愛好者的心。入口後，豐厚的鬆餅帶來宛若蛋糕般的扎實感，並融合奶油、冰淇淋的溼潤感，帶來平衡的滋味，每份290元。