MM6 Maison Margiela秋冬翻玩衣櫃 顛三倒四超狂設計

MM6 Maison Margiela發表2021秋冬系列，以倒置、反轉作為主要設計元素，進行有趣的「翻玩衣櫃」，挑戰既定服裝結構，運用內外翻轉、上下顛倒及前後相反等設計，帶來服裝新貌；此外，本季也與Eastpack合作，解構了Eastpack經典的帆布包、腰包，設計出內外翻轉的新款。

此系列發想於一個簡單的詰問：當大眾認知的服裝形象，被巧妙地重新排列組合或是大肆拆解，將有什麼改變？因此在本季的襯衫，變成了縫線外露的上衣；北歐風圖樣毛衣經過拆解，變成像萬花筒一樣圖案繁複的掛毯，或是以立體透視法將芬蘭作曲家西貝流士（Jean Sibelius）、法國作曲家暨鋼琴加拉威爾（Maurice Ravel）的肖像運用在服裝上，激盪出全新的表現手法，或是泰迪熊包也是縫線外翻的反轉，可愛中又有叛逆成熟。