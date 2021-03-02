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MM6 Maison Margiela秋冬翻玩衣櫃 顛三倒四超狂設計
MM6 Maison Margiela發表2021秋冬系列，以倒置、反轉作為主要設計元素，進行有趣的「翻玩衣櫃」，挑戰既定服裝結構，運用內外翻轉、上下顛倒及前後相反等設計，帶來服裝新貌；此外，本季也與Eastpack合作，解構了Eastpack經典的帆布包、腰包，設計出內外翻轉的新款。
此系列發想於一個簡單的詰問：當大眾認知的服裝形象，被巧妙地重新排列組合或是大肆拆解，將有什麼改變？因此在本季的襯衫，變成了縫線外露的上衣；北歐風圖樣毛衣經過拆解，變成像萬花筒一樣圖案繁複的掛毯，或是以立體透視法將芬蘭作曲家西貝流士（Jean Sibelius）、法國作曲家暨鋼琴加拉威爾（Maurice Ravel）的肖像運用在服裝上，激盪出全新的表現手法，或是泰迪熊包也是縫線外翻的反轉，可愛中又有叛逆成熟。
各式各樣的金屬配件，展現了MM6 Maison Margiela的個性，在不同藝術領域中擷取設計元素，包括20世紀法國前衛作曲家薩提（Erik Satie）的音樂實驗、杜象（Marcel Duchamp）令人玩味的藝術品、美國先鋒派音樂家（John Cage）的環境音樂以及Andy Warhol的廣告設計翰普普藝術，都在時裝發表以1920年代法國的歌舞表演方式呈現，並且以鋼琴曲作為配樂，在伸展台的兩側擺放咖啡桌及常客席，帶來一場翻轉復古的時尚表演。
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