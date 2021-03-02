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MM6 Maison Margiela秋冬翻玩衣櫃 顛三倒四超狂設計

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MM6 Maison Margiela發表2021秋冬新作。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela發表2021秋冬新作。圖／MM6 Maison Margiela提供

MM6 Maison Margiela發表2021秋冬系列，以倒置、反轉作為主要設計元素，進行有趣的「翻玩衣櫃」，挑戰既定服裝結構，運用內外翻轉、上下顛倒及前後相反等設計，帶來服裝新貌；此外，本季也與Eastpack合作，解構了Eastpack經典的帆布包、腰包，設計出內外翻轉的新款。

此系列發想於一個簡單的詰問：當大眾認知的服裝形象，被巧妙地重新排列組合或是大肆拆解，將有什麼改變？因此在本季的襯衫，變成了縫線外露的上衣；北歐風圖樣毛衣經過拆解，變成像萬花筒一樣圖案繁複的掛毯，或是以立體透視法將芬蘭作曲家西貝流士（Jean Sibelius）、法國作曲家暨鋼琴加拉威爾（Maurice Ravel）的肖像運用在服裝上，激盪出全新的表現手法，或是泰迪熊包也是縫線外翻的反轉，可愛中又有叛逆成熟。

各式各樣的金屬配件，展現了MM6 Maison Margiela的個性，在不同藝術領域中擷取設計元素，包括20世紀法國前衛作曲家薩提（Erik Satie）的音樂實驗、杜象（Marcel Duchamp）令人玩味的藝術品、美國先鋒派音樂家（John Cage）的環境音樂以及Andy Warhol的廣告設計翰普普藝術，都在時裝發表以1920年代法國的歌舞表演方式呈現，並且以鋼琴曲作為配樂，在伸展台的兩側擺放咖啡桌及常客席，帶來一場翻轉復古的時尚表演。

MM6 Maison Margiela發表2021秋冬系列。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela發表2021秋冬系列。圖／MM6 Maison Margiela提供
黑白嵌花無袖針織上衣、鱷魚皮印刷包、棕色蟒蛇紋小牛皮踝靴。圖／MM6 Maison Margiela提供
黑白嵌花無袖針織上衣、鱷魚皮印刷包、棕色蟒蛇紋小牛皮踝靴。圖／MM6 Maison Margiela提供
金屬配件展現了MM6 Maison Margiela的個性。圖／MM6 Maison Margiela提供
金屬配件展現了MM6 Maison Margiela的個性。圖／MM6 Maison Margiela提供
反轉拉鍊泰迪熊包是秋冬季點睛配件。圖／MM6 Maison Margiela提供
反轉拉鍊泰迪熊包是秋冬季點睛配件。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela本季以上下顛倒等錯置，帶來解構服裝的樂趣。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela本季以上下顛倒等錯置，帶來解構服裝的樂趣。圖／MM6 Maison Margiela提供
內外翻轉丹寧、Logo白T、Eastpack聯名雙背帶包，滿是秋冬季的翻轉倒錯元素。圖／MM6 Maison Margiela提供
內外翻轉丹寧、Logo白T、Eastpack聯名雙背帶包，滿是秋冬季的翻轉倒錯元素。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela與Eastpack合作，解構了Eastpack經典的帆布包、腰包，設計出內外翻轉的新款。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela與Eastpack合作，解構了Eastpack經典的帆布包、腰包，設計出內外翻轉的新款。圖／MM6 Maison Margiela提供
牛仔褲前後翻轉，也是「翻玩衣櫃」的設計之一。圖／MM6 Maison Margiela提供
牛仔褲前後翻轉，也是「翻玩衣櫃」的設計之一。圖／MM6 Maison Margiela提供
秋冬時裝發表以1920年代法國的歌舞表演方式呈現，並且以鋼琴曲作為配樂。圖／MM6 Maison Margiela提供
秋冬時裝發表以1920年代法國的歌舞表演方式呈現，並且以鋼琴曲作為配樂。圖／MM6 Maison Margiela提供
口袋內外翻轉帶來女裝的帥氣感。圖／MM6 Maison Margiela提供
口袋內外翻轉帶來女裝的帥氣感。圖／MM6 Maison Margiela提供

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