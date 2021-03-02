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凱特哈德森、麗塔瓊斯 資深女星耳環PK 視帝寶格麗加持
第78屆金球獎頒獎典禮於洛杉磯時間3月1 日早上9點以紐約、洛杉磯兩地連線的方式舉辦，擔任頒獎人的明星現身實體紅毯，入圍者則都以視訊方式參與線上紅毯。今年許多女星都選擇以別緻的耳環妝點整體造型，包括與夫婿麥可道格拉斯（Michael Douglas）一起頒獎的凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones），一席高衩露肩禮服秀出逆天修長美腿，完全看不出來已經年逾半百。她這次更以蕭邦（Chopard）鑲嵌13.57克拉彩鑽的頂級珠寶耳環為臉蛋增添光彩。
同樣選擇以別緻耳環留下令人難忘印象的是睽違20年再度以《幸福剛剛好》入圍金球獎最佳音樂及喜劇類女主角的凱特哈德森（Kate Hudson）。在家同步連線頒獎典禮的她，身穿路易威登（Louis Vuitton）禮服備受好評，而她更巧妙以雙耳洞同時配戴兩副寶格麗Serpenti Viper鑽石垂墜耳環的方式，讓人印象深刻，搭配頂級鉑金鑽石手鍊及頂級藍寶石與鑽石戒指，更為整體造型增添貴氣。
在影集「王冠」中飾演查爾斯王子一角的Josh O'connor，榮獲最佳戲劇類電視男主角的金球獎殊榮，一身帥氣裝扮以寶格麗Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，增添了知性斯文氣息。同樣配戴寶格麗Octo系列腕表的美國男星Leslie Odom Jr.，以「邁阿密的一夜」入圍最佳男配角，雖未獲獎，但帥氣身影也贏得諸多網友喝采。
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