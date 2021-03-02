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凱特哈德森、麗塔瓊斯 資深女星耳環PK 視帝寶格麗加持

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
凱特哈德森與Josh O'connor配戴寶格麗參與第78屆金球獎。圖／寶格麗提供
凱特哈德森與Josh O'connor配戴寶格麗參與第78屆金球獎。圖／寶格麗提供

第78屆金球獎頒獎典禮於洛杉磯時間3月1 日早上9點以紐約、洛杉磯兩地連線的方式舉辦，擔任頒獎人的明星現身實體紅毯，入圍者則都以視訊方式參與線上紅毯。今年許多女星都選擇以別緻的耳環妝點整體造型，包括與夫婿麥可道格拉斯（Michael Douglas）一起頒獎的凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones），一席高衩露肩禮服秀出逆天修長美腿，完全看不出來已經年逾半百。她這次更以蕭邦（Chopard）鑲嵌13.57克拉彩鑽的頂級珠寶耳環為臉蛋增添光彩。

同樣選擇以別緻耳環留下令人難忘印象的是睽違20年再度以《幸福剛剛好》入圍金球獎最佳音樂及喜劇類女主角的凱特哈德森（Kate Hudson）。在家同步連線頒獎典禮的她，身穿路易威登（Louis Vuitton）禮服備受好評，而她更巧妙以雙耳洞同時配戴兩副寶格麗Serpenti Viper鑽石垂墜耳環的方式，讓人印象深刻，搭配頂級鉑金鑽石手鍊及頂級藍寶石與鑽石戒指，更為整體造型增添貴氣。

在影集「王冠」中飾演查爾斯王子一角的Josh O'connor，榮獲最佳戲劇類電視男主角的金球獎殊榮，一身帥氣裝扮以寶格麗Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，增添了知性斯文氣息。同樣配戴寶格麗Octo系列腕表的美國男星Leslie Odom Jr.，以「邁阿密的一夜」入圍最佳男配角，雖未獲獎，但帥氣身影也贏得諸多網友喝采。

Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴的蕭邦頂級珠寶系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌13.57克拉彩鑽。圖／蕭邦提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴的蕭邦頂級珠寶系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌13.57克拉彩鑽。圖／蕭邦提供
凱特哈德森配戴寶格麗頂級鑽石手鍊、頂級藍寶石戒指及Serpenti Viper耳環參與第78屆金球獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴寶格麗頂級鑽石手鍊、頂級藍寶石戒指及Serpenti Viper耳環參與第78屆金球獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
美國男星Leslie Odom Jr.配戴寶格麗Octo Roma銀白面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
美國男星Leslie Odom Jr.配戴寶格麗Octo Roma銀白面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑽石垂墜耳環，約173萬6,000元。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑽石垂墜耳環，約173萬6,000元。圖／寶格麗提供
Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴寶格麗頂級鑽石手鍊、頂級藍寶石戒指及Serpenti Viper耳環參與第78屆金球獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴寶格麗頂級鑽石手鍊、頂級藍寶石戒指及Serpenti Viper耳環參與第78屆金球獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴蕭邦頂級珠寶出席第78屆金球獎頒獎典禮。圖／蕭邦提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴蕭邦頂級珠寶出席第78屆金球獎頒獎典禮。圖／蕭邦提供
寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬8,200元。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬8,200元。圖／寶格麗提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴的蕭邦Ice Cube高級珠寶系列獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌 5.73克拉公主式切割鑽石戒指。圖／蕭邦提供
凱薩琳麗塔瓊斯配戴的蕭邦Ice Cube高級珠寶系列獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌 5.73克拉公主式切割鑽石戒指。圖／蕭邦提供
Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
Josh O'connor配戴寶格麗Octo Finissimo Automatic 緞面拋光精鋼超薄自動腕表，榮獲最佳戲劇類電視男主角。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗頂級鉑金鑽石手鍊。圖／寶格麗提供
凱特哈德森配戴的寶格麗頂級鉑金鑽石手鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Roma銀白面盤精鋼腕表，23萬1,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Roma銀白面盤精鋼腕表，23萬1,000元。圖／寶格麗提供

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