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業界首創電競智慧手表！Garmin「Instinct Esports電競潮流版」限量登台

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Garmin推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧腕表「Instinct Esports電競潮流版」，3月5日起在台限量販售。圖／Garmin提供
Garmin推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧腕表「Instinct Esports電競潮流版」，3月5日起在台限量販售。圖／Garmin提供

全球電競產業急速成長，台灣電玩遊戲人口超過1,450萬，為了提供電競選手、玩家及直播主更豐富全面的體驗，Garmin推出本我系列GPS智慧腕表「Instinct Esports電競潮流版」，除了預載3款亞洲限定電競表面之外，內建業界首創電競模式，可於遊戲或競賽時記錄玩家心率、壓力指數與身體能量指數，還能結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上，讓觀眾感受緊張刺激的電競實況，預計3月5日起在台限量販售，售價9,880元。

Garmin「Instinct Esports電競潮流版」智慧腕表內建超過30項室內及戶外運動模式，透過持續性壓力偵測，幫助電競選手及玩家進行競賽壓力管理，還可配合進階睡眠偵測及多項身體指標監測，調整最佳狀態。

表身以美國軍用標準MIL-STD-810G打造的Garmin「Instinct Esports電競潮流版」，防水等級可達水下100米，支援電競模式中續航長達80小時、智慧手表模式下更可達14天，並提供久坐提醒、緊急通知、意外偵測、地圖資訊等功能；外觀採用潮流電競的黑紅設計，預載「劍盾傳說」、「未來領域」、「狙擊之王」等3款亞洲限定的電競表面。

奪下多座世界冠軍寶座的電競隊伍「閃電狼職業電競隊」成立至今邁入第8年，Garmin特別提供每位選手配戴「Instinct Esports電競潮流版」手表，應援團隊征戰2021 GCS春季賽事。

Garmin「Instinct Esports 電競潮流版」可持續偵測心率、壓力指數、身體能量指數。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports 電競潮流版」可持續偵測心率、壓力指數、身體能量指數。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」預載3款亞洲限定電競表面。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」預載3款亞洲限定電競表面。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」應援台灣職業電競戰隊閃電狼，征戰2021 GCS春季賽事。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」應援台灣職業電競戰隊閃電狼，征戰2021 GCS春季賽事。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」可結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct Esports電競潮流版」可結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上。圖／Garmin提供

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