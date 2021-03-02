業界首創電競智慧手表！Garmin「Instinct Esports電競潮流版」限量登台

全球電競產業急速成長，台灣電玩遊戲人口超過1,450萬，為了提供電競選手、玩家及直播主更豐富全面的體驗，Garmin推出本我系列GPS智慧腕表「Instinct Esports電競潮流版」，除了預載3款亞洲限定電競表面之外，內建業界首創電競模式，可於遊戲或競賽時記錄玩家心率、壓力指數與身體能量指數，還能結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上，讓觀眾感受緊張刺激的電競實況，預計3月5日起在台限量販售，售價9,880元。

Garmin「Instinct Esports電競潮流版」智慧腕表內建超過30項室內及戶外運動模式，透過持續性壓力偵測，幫助電競選手及玩家進行競賽壓力管理，還可配合進階睡眠偵測及多項身體指標監測，調整最佳狀態。

表身以美國軍用標準MIL-STD-810G打造的Garmin「Instinct Esports電競潮流版」，防水等級可達水下100米，支援電競模式中續航長達80小時、智慧手表模式下更可達14天，並提供久坐提醒、緊急通知、意外偵測、地圖資訊等功能；外觀採用潮流電競的黑紅設計，預載「劍盾傳說」、「未來領域」、「狙擊之王」等3款亞洲限定的電競表面。