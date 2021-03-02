地中海料理餐廳吐司利亞慶13週年 新菜單全天候供應

從6坪大的街邊小店起家的地中海料理餐廳Toasteria Café（吐司利亞），今年3月正式邁入第13週年，一路從Panini Bar發展成落腳台北市永康商圈、透天五層樓的人氣地中海風格餐廳。為歡慶13週年，Toasteria Café推出全新菜單，15道料理與34款飲品，不分早餐、午餐、早午餐、下午茶、晚餐、宵夜時段，全天候供應。

全新料理同樣融合地中海重要飲食元素：堅果、豆類、葡萄酒、麵包、橄欖油以及新鮮香料與乾燥香料等，新菜單並新增更多台灣在地優質食材，同時特別標示食材來源與產地。

「香料厚切牛舌」以高壓燉煮1小時的厚切牛舌，使用薑黃、洋蔥、檸檬及香菜調味，軟嫩口感緊緊包覆舌尖。

「火烤章魚腳」將章魚腳以5小時低溫烹調再火烤炙燒，搭配奶油地瓜泥和自製地中海哈里薩醬（火烤甜椒、蕃茄紅醬和地中海風味香料製成）、優格、自製大蒜油與新鮮百里香。

「香煎哈魯米起司」嚴選台中Dida Creamery職人乳酪高品質手做哈魯米起司，不易融化的特性最適合煎烤，鹹香滋味，口感有如雞肉般彈嫩，更因此獲得「歐美借素食雞肉」的稱號，搭配炙燒蕃茄、卡拉馬塔橄欖、酸豆、鯷魚和自製哈里薩醬（火烤甜椒、蕃茄紅醬和地中海風味香料製成）。