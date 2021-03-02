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微博之夜李冰冰臉上有蝴蝶？江疏影大秀美腿珠寶成共識
中國大型綜藝娛樂盛會「微博之夜」於日前舉行，多名女星如李冰冰、楊冪、江疏影、周冬雨都出席了此一大型活動。其中江疏影天生肌膚白皙，選擇以黑色亮片禮服大秀修長美腿，李冰冰則以淺藍色洋裝一展清新女人味，而即便服裝風格殊異，但兩人不約而同以法國的珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）搭配造型，英雌品味？所見略同。
江疏影天生皮膚白皙，中空的黑色亮片禮服呈現強烈黑白對比。耳畔的Pompon系列耳環以白金、鑽石，搖曳生姿，加上手上兩枚Serpent Bohème系列戒指，嫵媚而性感；同樣選擇Boucheron珠寶的李冰冰拍攝宣傳照時巧妙將蝴蝶剪影投射在臉上，而她配戴上帶有自然意念的高級珠寶系列Plume de Paon孔雀羽毛耳環、戒指，並以精巧設計，還原珠寶世家對造物主意志的完美重現，冷豔熱情的紅寶石，更在強烈顏色對比上，畫龍點睛。
此外不讓眾女星專美於前，超人氣男星鹿晗也選擇Boucheron高級珠寶系列Flèche du Temps的項鍊與耳飾。從耳朵貫穿的珠寶耳飾，讓人感覺到的是驚訝還是華麗的穿越？這就因人而異。
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