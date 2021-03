只是黑白配就這麼美！Valentino劇院上演叛逆性感大秀

歐美地區因為新冠肺炎疫情較為嚴峻,許多場所至今依然是暫停營業的狀態。創建於1947年,位於義大利的米蘭小劇院(Piccolo Teatro di Mailano – Teatro d’Europa)昨日卻重新營業一日,但上演的不是戲劇,而是Valentino Act Collection 2021秋冬男女時裝秀。

想到劇院,第一時間會聯想到的大多是那些設計繁複又華麗的戲服或表演禮服,但這次Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli顛覆這種刻板印象,用一系列黑白配色、剪裁俐落現代的服裝以及超短身、性感的整體搭配,呈現品牌當代的嶄新個性浪漫風,也些許呼應著暫時重啟劇院的叛逆感。

銳利大翻領的斗篷、西裝外套看來霸氣逼人,菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息,透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等,保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質,帶蓬度的皺褶短裙、網紗元素、宛如羽毛的抽鬚面料等,展現俏皮又獨特的精緻繁複魅力,亮片裝飾曳地長袍則是奢華帥氣。品牌標誌性的鉚釘,則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款,另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。