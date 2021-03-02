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只是黑白配就這麼美！Valentino劇院上演叛逆性感大秀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供

歐美地區因為新冠肺炎疫情較為嚴峻，許多場所至今依然是暫停營業的狀態。創建於1947年，位於義大利的米蘭小劇院（Piccolo Teatro di Mailano – Teatro d’Europa）昨日卻重新營業一日，但上演的不是戲劇，而是Valentino Act Collection 2021秋冬男女時裝秀。

想到劇院，第一時間會聯想到的大多是那些設計繁複又華麗的戲服或表演禮服，但這次Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli顛覆這種刻板印象，用一系列黑白配色、剪裁俐落現代的服裝以及超短身、性感的整體搭配，呈現品牌當代的嶄新個性浪漫風，也些許呼應著暫時重啟劇院的叛逆感。

銳利大翻領的斗篷、西裝外套看來霸氣逼人，菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息，透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質，帶蓬度的皺褶短裙、網紗元素、宛如羽毛的抽鬚面料等，展現俏皮又獨特的精緻繁複魅力，亮片裝飾曳地長袍則是奢華帥氣。品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。

這場秀除了模特兒之外，也邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏，聯手打造一場讓人暫時忘卻疫情、視覺與聽覺都被盛情款待的時尚盛宴。

菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
亮片裝飾曳地長袍奢華帥氣。圖／Valentino提供
亮片裝飾曳地長袍奢華帥氣。圖／Valentino提供
在一系列黑白配色的服飾中也能找到些許金屬色設計單品。圖／Valentino提供
在一系列黑白配色的服飾中也能找到些許金屬色設計單品。圖／Valentino提供
銳利大翻領的斗篷、西裝外套看來霸氣逼人。圖／Valentino提供
銳利大翻領的斗篷、西裝外套看來霸氣逼人。圖／Valentino提供
蕾絲禮服還是保留了浪漫細膩的品牌DNA。圖／Valentino提供
蕾絲禮服還是保留了浪漫細膩的品牌DNA。圖／Valentino提供
Valentino Act Collection 2021秋冬男女時裝秀在米蘭小劇院舉行。圖／Valentino提供
Valentino Act Collection 2021秋冬男女時裝秀在米蘭小劇院舉行。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏。圖／Valentino提供
邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕。圖／Valentino提供
在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供
Valentino 2021秋冬男女時裝系列以黑白配色為主。圖／Valentino提供
透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質。圖／Valentino提供
透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息。圖／Valentino提供
包款肩背帶上也能見到品牌標誌性的鉚釘裝飾。圖／Valentino提供
包款肩背帶上也能見到品牌標誌性的鉚釘裝飾。圖／Valentino提供
透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質。圖／Valentino提供
透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。圖／Valentino提供
邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏。圖／Valentino提供
邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏。圖／Valentino提供
蕾絲禮服還是保留了浪漫細膩的品牌DNA。圖／Valentino提供
蕾絲禮服還是保留了浪漫細膩的品牌DNA。圖／Valentino提供

品牌 疫情 義大利

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