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只是黑白配就這麼美！Valentino劇院上演叛逆性感大秀
歐美地區因為新冠肺炎疫情較為嚴峻，許多場所至今依然是暫停營業的狀態。創建於1947年，位於義大利的米蘭小劇院（Piccolo Teatro di Mailano – Teatro d’Europa）昨日卻重新營業一日，但上演的不是戲劇，而是Valentino Act Collection 2021秋冬男女時裝秀。
想到劇院，第一時間會聯想到的大多是那些設計繁複又華麗的戲服或表演禮服，但這次Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli顛覆這種刻板印象，用一系列黑白配色、剪裁俐落現代的服裝以及超短身、性感的整體搭配，呈現品牌當代的嶄新個性浪漫風，也些許呼應著暫時重啟劇院的叛逆感。
銳利大翻領的斗篷、西裝外套看來霸氣逼人，菱格紋透過圖騰或鏤空雕刻等手法注入中性氣息，透膚輕紗面料繫出的大蝴蝶結、荷葉邊裝飾細節等，保留了品牌深植人心的甜美夢幻特質，帶蓬度的皺褶短裙、網紗元素、宛如羽毛的抽鬚面料等，展現俏皮又獨特的精緻繁複魅力，亮片裝飾曳地長袍則是奢華帥氣。品牌標誌性的鉚釘，則是以雙色鞋的概念裝飾尖頭鞋頭和各式包款，另外在靴子上也能看到前幾季主打的橡膠花瓣元素。
這場秀除了模特兒之外，也邀請到英國歌手Cosima演唱《The Fun Is Here》，管弦樂團Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi也帶來弦樂五重奏，聯手打造一場讓人暫時忘卻疫情、視覺與聽覺都被盛情款待的時尚盛宴。
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