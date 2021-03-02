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迪麗熱巴盛世美顏搭珍珠激似奧黛麗赫本 碾壓全場女星

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供

日本高級珠寶品牌MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴於2月28日出席2021的微博之夜年度盛典，有號稱「完美臉蛋」的盛世美顏，迪麗熱巴以獨特的魅力圈粉無數，榮獲微博2021年「微博年度魅力價值人物」。當天她以以復古名伶為主題，演繹紅毯與頒獎典禮兩套造型，均搭配MIKIMOTO珍珠珠寶，成為當晚熱搜的主角。

迪麗熱巴以蕾絲禮服與飄逸的羽毛披風，搭配純淨復古妝容，凸顯MIKIMOTO珍珠串鍊、Wonderland Collection戒指、以及Starry Night系列鑽石珍珠耳環的優雅氣質。而頒獎時則換穿一襲黑色絲絨禮服，梳起的頭髮令人想起奧黛麗赫本的經典照片，更將MIKIMOTO Double Eight Collection項鍊當做頭飾佩戴，展現深厚的時尚穿搭功力。

MIKIMOTO Wonderland Collection系列南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石，搭配南洋珍珠（珍珠尺寸約12.00-12.49毫米），18萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Wonderland Collection系列南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石，搭配南洋珍珠（珍珠尺寸約12.00-12.49毫米），18萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜紅毯。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴出席2021的微博之夜，演繹紅毯與頒獎典禮兩套造型。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴出席2021的微博之夜，演繹紅毯與頒獎典禮兩套造型。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，頒獎時當作頭飾使用，18K白金「8」字形釦頭，搭配88顆日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.00-8.80毫米），35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，頒獎時當作頭飾使用，18K白金「8」字形釦頭，搭配88顆日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約8.00-8.80毫米），35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Starry Night系列南洋珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌南洋珍珠（珍珠尺寸約12.50毫米）與鑽石總重約1.50克拉，55萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Starry Night系列南洋珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌南洋珍珠（珍珠尺寸約12.50毫米）與鑽石總重約1.50克拉，55萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴配戴珍珠鑽石珠寶出席2021的微博之夜頒獎典禮。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 鑽石 迪麗熱巴

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