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迪麗熱巴盛世美顏搭珍珠激似奧黛麗赫本 碾壓全場女星
日本高級珠寶品牌MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴於2月28日出席2021的微博之夜年度盛典，有號稱「完美臉蛋」的盛世美顏，迪麗熱巴以獨特的魅力圈粉無數，榮獲微博2021年「微博年度魅力價值人物」。當天她以以復古名伶為主題，演繹紅毯與頒獎典禮兩套造型，均搭配MIKIMOTO珍珠珠寶，成為當晚熱搜的主角。
迪麗熱巴以蕾絲禮服與飄逸的羽毛披風，搭配純淨復古妝容，凸顯MIKIMOTO珍珠串鍊、Wonderland Collection戒指、以及Starry Night系列鑽石珍珠耳環的優雅氣質。而頒獎時則換穿一襲黑色絲絨禮服，梳起的頭髮令人想起奧黛麗赫本的經典照片，更將MIKIMOTO Double Eight Collection項鍊當做頭飾佩戴，展現深厚的時尚穿搭功力。
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