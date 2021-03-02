銀座杏子、京都勝牛「商業午餐買1送1」！限時只有5天

同樣來自日本的「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」，自3月2日起新推出多款「商業午餐」，各提供醬燒鮭魚丼飯、醬燒牛肉丼飯、鯖魚套餐等多種選擇，讓上班族在午休時光能補充元氣。3月8日至3月12日期間，還可享「商業午餐買1送1」的限時限量優惠。

「銀座杏子豬排」本次所推出的商業午餐，共有醬燒鮭魚丼飯、醬燒牛肉丼飯、里肌豬排丼飯等3種品項，除了各有風味的主食之外，並搭配可續加的白飯、味噌湯和小菜，每份均為270元，限於週一至週五11:00至14:00供應。主打日式炸牛排的「京都勝牛」，商業午餐以四格小菜搭配特色主餐的型態登場，共有鯖魚套餐、里肌豬排套餐、腰內豬排套餐、鹽焗雞塊套餐等4種選擇，小菜則是搭配玉子燒、花椰菜、炸馬鈴薯與芝麻包，帶來大份量的飽足感，每套均為280元，僅限週一至週五11:00至16:00期間供應。

除了商業午餐外，銀座杏子豬排也使用來自日本新潟縣所釀造的「鹽麴」作為調料，自3月16日起推出本季新品「鹽麴棒腰內豬排」。經過鹽麴醃製的腰內肉中段，經油炸後具有柔嫩多汁的口感與自然鹹香，套餐每份420元。另外還有「鹽麴腰內豬排」同步登場，每份330元。至於京都勝牛則延續鐵板料理的風格，推出新品「角切牛排定食」，將骰子狀的板腱牛搭配醬汁、洋蔥，共同裝盛於鐵板上桌，炸蒜片、泡菜醬等佐料，也更添食肉樂趣，每套460元，現已開放販售。