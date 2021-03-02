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2021臺北傳統藝術季 再掀春日藝文活力漣漪

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
壓軸閉幕的「蔥仔開花」，19世紀馬偕牧師的夫人張聰明的人生為主軸，顛覆傳統對歌劇的想像，熱情質樸，並散發極具渲染力的的感人情緒。圖 / 台北市立國樂團提供。
壓軸閉幕的「蔥仔開花」，19世紀馬偕牧師的夫人張聰明的人生為主軸，顛覆傳統對歌劇的想像，熱情質樸，並散發極具渲染力的的感人情緒。圖 / 台北市立國樂團提供。

雖然國境暫時封閉中，但隨著台灣防疫有成，休閒、藝文活動逐漸升溫活絡，也讓人將目光更高程度轉向島內探索。由台北市立國樂團（以下稱TCO）主辦、創立於1988年的「台北市傳統藝術季（以下簡稱為傳藝季）」，今年將自3月7日起至6月27日止，接續帶來近27套、29場的藝文表演，內容包含國樂、歌劇、古典樂，為春日掀起一波活力的藝文漣漪。

台北市文化局副局長陳譽馨致詞時表示，回顧2020年疫情最為嚴峻時刻，傳藝季在TCO團長鄭立彬帶領下靈活變為線上直播、頗受好評，也期待2021年的傳藝季能以精彩的藝文表演，撫慰人心。據了解2020年上半年TCO共舉辦四場次的線上直播音樂會，累計超過13萬人次觀看，直播期間最高超過3,400位觀眾同時線上收看，並留下上萬則留言互動，數字會說話。

台北市文化局副局長陳譽馨致詞時表示，期望TCO今年繼續以精彩的藝文表演、撫慰人心。圖 / 台北市立國樂團提供。
台北市文化局副局長陳譽馨致詞時表示，期望TCO今年繼續以精彩的藝文表演、撫慰人心。圖 / 台北市立國樂團提供。

為期三個月的傳藝季中，團長鄭立彬特別推薦了開幕大作「台北禮讚」，是集結樂團、獨奏家、合唱團共200多人的大型製作，以「山河之愛」、「網絡縱橫」、「廟宇古厝」與「煙火慶典」等六個篇章，梳理台北城的人文史地；壓軸閉幕的「蔥仔開花」則以女性觀點出發，邀請名導魏德聖為創意總監，故事以19世紀馬偕牧師的夫人張聰明的人生為主軸，以台文的風趣疊加上聲樂表演，除顛覆對歌劇的傳統印象，更讓人深刻領受極富渲染力的混厚生命。

TCO獨奏家獨奏選段的「農村曲」，以揚琴、嗩吶組合以低音大提琴，閩式樂風中散發爵士搖擺氣息，別具聆聽妙趣。圖 / 台北市立國樂團提供。
TCO獨奏家獨奏選段的「農村曲」，以揚琴、嗩吶組合以低音大提琴，閩式樂風中散發爵士搖擺氣息，別具聆聽妙趣。圖 / 台北市立國樂團提供。

值得一提的是，以因疫情緣故令不少旅外音樂家返台，例如今日現場帶來獨奏的二胡音樂家王瀅絜長年在歐美表演，原本也是TCO團員之一；又像曾獲第10屆波蘭「費特伯格（Fitelberg）」國際指揮大賽首獎的楊書涵，將參與4月9日的「奔～楊書涵&TCO」並與另兩位青年演奏家趙怡然、李俐錦同台，精彩可期。此外雖名為「傳統藝術」，但表演的曲目與形式也積極散發創意活力，例如TCO獨奏家獨奏選段的「農村曲」，以嗩吶、揚琴、大提琴組合，在閩式風格中融入低音大提琴的爵士氣氛，東西合併之餘、萃出新鮮的聆聽妙趣。

想知道其他精湛表演節目、表演時間與購買票券？即日起已可登入opentix.life「兩廳院文化生活網站」，自「藝術節及活動」分類下，以「TCO 2020/21樂季」為主題，完整搜尋閱讀。

包含台北市文化局副局長陳譽馨（前排左五）、TCO團長鄭立彬（前排右五）、TCO首席指揮瞿春泉（前排左四）、資深藝文胡錦（前排左三），以及蒞臨活動的音樂家一同留影，也為將在周末登場的2021臺北傳統藝術季，揭開序幕。圖 / 台北市立國樂團提供。
包含台北市文化局副局長陳譽馨（前排左五）、TCO團長鄭立彬（前排右五）、TCO首席指揮瞿春泉（前排左四）、資深藝文胡錦（前排左三），以及蒞臨活動的音樂家一同留影，也為將在周末登場的2021臺北傳統藝術季，揭開序幕。圖 / 台北市立國樂團提供。

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