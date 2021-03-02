不怕看不懂筆電規格表！AVITA打造粉色系女性友善店

對於首次想要走進店舖購買第一台筆電的女性來說，可能會覺得電腦規格繁複搞不清、店員亦步亦趨跟隨又很有推銷壓力，展售的商品又多以男性為導向，實在很難踏出第一步。台灣微軟攜手AVITA，於三創生活園區2樓打造首家「女性友善門市」，以五感體驗為出發點，讓女性消費者安心挑選屬於自己風格需求的筆電產品。

AVITA「Tech care美好體驗店」以粉紅色作為門市主視覺，打造IG特色打卡牆，背景也特別挑選能讓心情放鬆的背景音樂，走進門市仔細聞，還能發現專為此門市打造、展現女性力量的「綻放」香氛；或也可以享用門市準備的繽紛小點，讓味覺也能感受截然不同的情境氛圍。

筆電展示區擺放了多款產品可以自由體驗，規格表還有貼心的「翻譯蒟蒻」設計，將生硬的電腦規格轉化成使用情境，新手也能秒懂。如果需要介紹解說，筆電旁也都設置了「安心服務鈴」，隨時可以呼喚店員前來服務。