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高檔幸運符！艾瑪科林戴卡地亞奪后 莉莉柯林斯美炸
第78屆金球獎頒獎典禮於洛杉磯時間3月1 日早上9點以紐約、洛杉磯兩地連線的方式舉辦，有別以往的線上紅毯，讓入圍者以透過網路展現華麗的紅毯氛圍。包括以「王冠」（The Crown）奪得劇情類影集最佳女主角艾瑪科林（Emma Corrin）、以「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯（Lily Collins），都以不同的風格演繹卡地亞的高級珠寶，展現迷人的風采。
劇情類影集最佳女主角艾瑪科林，以卡地亞的祖母綠鑽石珠寶配襯Miu Miu烏干紗荷葉邊領的古典風格的禮服，展現優雅又俏皮的年輕氣息。同樣穿出年輕感，莉莉柯林斯則是以截然不同的色調和活潑風格，演繹卡地亞以珊瑚和金質為主角的系列珠寶，完美配襯Saint Laurent的金色刺繡彩色長禮服。
而與艾瑪科林同時入圍劇情類最佳女主角的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）與凱莉穆里根（Carey Mulligan）也都配戴了卡地亞的珠寶。英國女星凡妮莎寇比以一席簡約優雅的Gucci黑色禮服備受好評，而保持洗鍊風格的她，則選擇了搭配紅色系的珠寶：紅寶石鑽戒與價格不菲的罕見紅鑽鑽石耳環。以「花漾女子」（Promising Young Woman）精彩演出入圍的凱莉穆里根，則是以經典的白鑽珠寶搭配PRADA禮服，以不同花式切割組合而成的璀璨火光，凸顯細節的優雅。
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