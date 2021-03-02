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高檔幸運符！艾瑪科林戴卡地亞奪后 莉莉柯林斯美炸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莉莉柯林斯配戴卡地亞的頂級珠寶裝飾藝術風格手環，玫瑰金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、黑色真漆、鑽石。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴卡地亞的頂級珠寶裝飾藝術風格手環，玫瑰金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、黑色真漆、鑽石。圖／卡地亞提供

第78屆金球獎頒獎典禮於洛杉磯時間3月1 日早上9點以紐約、洛杉磯兩地連線的方式舉辦，有別以往的線上紅毯，讓入圍者以透過網路展現華麗的紅毯氛圍。包括以「王冠」（The Crown）奪得劇情類影集最佳女主角艾瑪科林（Emma Corrin）、以「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯（Lily Collins），都以不同的風格演繹卡地亞的高級珠寶，展現迷人的風采。

劇情類影集最佳女主角艾瑪科林，以卡地亞的祖母綠鑽石珠寶配襯Miu Miu烏干紗荷葉邊領的古典風格的禮服，展現優雅又俏皮的年輕氣息。同樣穿出年輕感，莉莉柯林斯則是以截然不同的色調和活潑風格，演繹卡地亞以珊瑚和金質為主角的系列珠寶，完美配襯Saint Laurent的金色刺繡彩色長禮服。

而與艾瑪科林同時入圍劇情類最佳女主角的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）與凱莉穆里根（Carey Mulligan）也都配戴了卡地亞的珠寶。英國女星凡妮莎寇比以一席簡約優雅的Gucci黑色禮服備受好評，而保持洗鍊風格的她，則選擇了搭配紅色系的珠寶：紅寶石鑽戒與價格不菲的罕見紅鑽鑽石耳環。以「花漾女子」（Promising Young Woman）精彩演出入圍的凱莉穆里根，則是以經典的白鑽珠寶搭配PRADA禮服，以不同花式切割組合而成的璀璨火光，凸顯細節的優雅。

凡妮莎寇比配戴的卡地亞Reflection de Cartier鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴的卡地亞Reflection de Cartier鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴的卡地亞頂級珠寶系列紅鑽耳環，鉑金鑲嵌紅色鑽石與鑽石。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴的卡地亞頂級珠寶系列紅鑽耳環，鉑金鑲嵌紅色鑽石與鑽石。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴卡地亞的頂級珠寶Serpendor耳環，黃K金鑲嵌褐鑽、橙色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴卡地亞的頂級珠寶Serpendor耳環，黃K金鑲嵌褐鑽、橙色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍劇情類最佳女主角的凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
入圍劇情類最佳女主角的凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指，鉑金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
入圍劇情類最佳女主角的凱莉穆里根配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
入圍劇情類最佳女主角的凱莉穆里根配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞Pluie de Cartier戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞Pluie de Cartier戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞Reflection de Cartier耳環大型款，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
凱莉穆里根配戴的卡地亞Reflection de Cartier耳環大型款，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
劇情類影集最佳女主角艾瑪科林配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
劇情類影集最佳女主角艾瑪科林配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
艾瑪科林配戴的卡地亞頂級珠寶系列祖母綠耳環，鉑金鑲嵌5.20克拉及5.16克拉的枕形切割祖母綠、鑽石。圖／卡地亞提供
艾瑪科林配戴的卡地亞頂級珠寶系列祖母綠耳環，鉑金鑲嵌5.20克拉及5.16克拉的枕形切割祖母綠、鑽石。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
凡妮莎寇比配戴的卡地亞頂級珠寶系列紅寶石戒指，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴的卡地亞頂級珠寶系列紅寶石戒指，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯與劇情類影集最佳女主角艾瑪科林配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯與劇情類影集最佳女主角艾瑪科林配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
莉莉柯林斯配戴卡地亞的[Sur]naturel戒指，玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝、珊瑚、鑽石。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴卡地亞的[Sur]naturel戒指，玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝、珊瑚、鑽石。圖／卡地亞提供
艾瑪科林配戴的卡地亞頂級珠寶系列祖母綠戒指，鉑金鑲嵌祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供
艾瑪科林配戴的卡地亞頂級珠寶系列祖母綠戒指，鉑金鑲嵌祖母綠與鑽石。圖／卡地亞提供
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins
入圍音樂或喜劇類影集最佳女主角的莉莉柯林斯配戴卡地亞珠寶出席金球獎線上紅毯。圖／取自IG @lilycollins

珠寶 洛杉磯 鑽石

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