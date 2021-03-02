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蠟筆小新30周年限定店快閃板橋 雙葉幼稚園咬線器爆萌首亮相

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
趴睡系列蠟筆小新咬線器-雙葉幼稚園款，共計六款圖案(隨機挑選)，單個售價220元。圖／環球購物中心提供
趴睡系列蠟筆小新咬線器-雙葉幼稚園款，共計六款圖案(隨機挑選)，單個售價220元。圖／環球購物中心提供

「蠟筆小新」連載已30周年，「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」今日起至3月15日共計14天限定獨家快閃Global Mall板橋車站B1，現場不僅有全台首發的30周年紀念系列商品，還有日本最新上市的第二彈「趴睡系列蠟筆小新咬線器-雙葉幼稚園款」也是首度在台亮相，以及超過300個周邊品項準備擄獲大姐姐們的心。

蠟筆小新原作30周年以「Love family, Love friends, Love earth!!」愛家人、朋友、愛地球為紀念企劃，劇中經典人物大集合除了呈現快閃店現場佈置，同時還有一系列全台首度曝光的30周年紀念圖案商品，包括托特包、化妝包、束口袋、筆記本、書本套、貼紙等近10樣商品，多種蠟筆小新可愛變裝角色躍上托特包或是化妝包，還有經典人物角色一次展現在書套封面，甚至還有蠟筆小新原作漫畫圖作為筆記本封面或束口袋上。

在日本高人氣的咬線器，第一彈趴睡系列春日部防衛隊款已造成熱賣，第二彈「趴睡系列蠟筆小新咬線器-雙葉幼稚園款」預計3月5日起全台獨家限量開賣。蠟筆小新和同學們，戴著學生帽穿著雙葉幼稚園制服一起趴睡，爆萌的設計絕對讓粉絲想一口氣全收，共計六款圖案(隨機挑選)，單個售價220元。

快閃店超過300項實用生活雜貨，以及上班族必備的A4文件夾、環保杯套、票卡夾等，話題商品還有日本蠟筆小新專賣店限定款-站長小新、站犬小白娃娃，售價670元起。

推日本限定款站長小新、站犬小白娃娃，單個售價670元起。圖／環球購物中心提供
推日本限定款站長小新、站犬小白娃娃，單個售價670元起。圖／環球購物中心提供
書本套售價410元。圖／環球購物中心提供
書本套售價410元。圖／環球購物中心提供
30周年款化妝包，單個490元。圖／環球購物中心提供
30周年款化妝包，單個490元。圖／環球購物中心提供
小帆布提袋410元。圖／環球購物中心提供
小帆布提袋410元。圖／環球購物中心提供
「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」今日起至3月15日共計14天限定獨家快閃Global Mall板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」今日起至3月15日共計14天限定獨家快閃Global Mall板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
30周年款束口袋，單個300元。圖／環球購物中心提供
30周年款束口袋，單個300元。圖／環球購物中心提供

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