微型化華麗巴洛克藝術！寶格麗BAROCKO頂級珠寶展登台

以彩寶藝術聞名全球的義大利品牌寶格麗（BVLGARI）即將於3月11日至3月14日舉辦BAROCKO頂級珠寶暨腕表展（採預約鑑賞制），展出同樣起源於羅馬的巴洛克藝術（Baroque）為主題的品牌年度創作，共逾300件色彩鮮豔、輪廓富麗、細節精緻的頂級珠寶登台，羅馬熱情奔放的歡愉精神與與樂觀的正能量帶來台灣。

風靡17世紀的巴洛克藝術，，在歐洲語言中，原意為「怪奇、乖誕、不正常的」，起源正是羅馬。貝尼尼（Lorenzo Bernini）、博洛米尼（Francesco Borromini）等巴洛克建築大師，以及帶起巴洛克繪畫、對後世影響深遠的畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）等，承襲文藝復興時期的啟蒙，從宗教主題出發，將熱情透過建築、雕塑與繪畫等不同表現媒介，發展出富麗雄偉、重視光影的巴洛克藝術元素，在寶格麗起源的城市羅馬四處，例如梵諦岡聖彼得大教堂前廣場著名的迴廊、聖天使堡、四河噴泉等觀光名勝，都洋溢巴洛克藝術生動感性的光彩。

橫跨不同領域表現的巴洛克藝術，挑戰了既往的藝術定義，可以說是一個綜合形式的藝術。珠寶亦是如此：本身既是珍貴寶石與金屬，同時經由設計師提升寶石本身的美麗的樣貌，最後透過工匠的巧手將其實現。珠寶本身素材具有價值之外，也是情感的象徵，是人類智慧與工藝的呈現，無疑是生活中即可碰觸的「巴洛克」。

寶格麗此次登台的BAROCKO頂級珠寶系列，除了去年下半年在羅馬發表的華麗之作，亦有多款之前尚未曝光的頂級珠寶創作，大量運用紅寶石、藍寶石、祖母綠、以及鑽石等珍貴的素材。例如一款頂級鑽石項鍊，以彷若巴洛克時期服裝華美精緻的領片襯托中央重達5.07克拉梨形切割主鑽。

Secret Memento頂級珍珠與鑽石項鍊，則在珍珠流蘇吊墜中隱藏一顆玉髓雕刻的骷髏頭圖案，是寶格麗以往從未出現過的元素。骷髏頭鍊墜的創作靈感源自巴洛克時期畫作中開始出現的骷髏頭元素，代表死亡與重生的骷髏頭也與流行的搖滾（rock）文化相連結，也提點出系列之名字Ba「rock」o的意涵。

巴洛克時期的藝術家擅長融匯多種幾何圖形與曲線於創作之中，例如建築大師瓜里尼（Guarino Guarini）的美麗教堂圓頂；這樣的手法也可見於此次登台價值近9千萬元的頂級祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊上：中央重達31.69克拉的蛋面寶石切割哥倫比亞祖母綠為聚光焦點，周圍以紅寶石、祖母綠、鑽石構築繁複的幾何圖形。

Gem Costellation頂級彩寶與鑽石項鍊靈感源自義大利天文學家伽利略（Galileo），以形似銀河的整體線條，妝點代表行星的蛋面寶石切割紫水晶、綠色碧璽與粉紅碧璽，鑽石與珍珠則象徵繞著行星轉的衛星，以美學的型態呈現伽利略的太陽中心說。