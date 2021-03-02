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預約明日之星？新銳製表師愛讀莊子 老新混雜有趣思

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
拿下2020年Young Talented Competition的宇譽護關（Norifumi Seki）今年僅23歲，來自東京的他去年三月甫從HIKO-MIZUNO珠寶首飾設計學院畢業。圖／F.P.Journe提供
拿下2020年Young Talented Competition的宇譽護關（Norifumi Seki）今年僅23歲，來自東京的他去年三月甫從HIKO-MIZUNO珠寶首飾設計學院畢業。圖／F.P.Journe提供

新世代需要新思維，但有時新舊不必處於兩極，新舊交融也能擦出新火花。獨立製表師同名品牌F.P.Journe日前宣佈，2020年「新銳製表師競賽（Young Talent Competition）」由日本製表師宇譽護關（Norifumi Seki），以一枚「球形月相及滾筒式日曆」懷表奪得此一殊榮，除了有正式文憑，並得到由新加坡鐘表零售集團The Hour Glass與F.P.Journe共同頒發的證書與20,000元瑞士法朗獎金（折合台幣約60萬元），以資助其添購製表工具與未來的製表計畫。

今年23歲的宇譽護關（Norifumi Seki）來自東京，去年三月甫從HIKO-MIZUNO珠寶首飾設計學院畢業。HIKO-MIZUNO珠寶首飾設計學院創立校於1966年至今有50多年歷史，並與19個國家共計54校保有姊妹校關係。宇譽護關（Norifumi Seki）先以經典的Valjoux 7750機芯為基礎，並取用部分零件，改造成球形月相及滾筒式日曆的機芯動力來源。鍍上18K黃金的機芯綴以珍珠圓點打磨與日內瓦波紋，同時擺輪夾板及擒縱輪夾板飾有手工雕刻。面盤上的時鐘、分鐘與秒針以三根藍鋼指針指示，同時兩個獨立顯示的雙位視窗還可顯示日期與月份，整體雅緻而懷舊。

事實上，宇譽護關對古典情懷的熱愛，也可從他的閱讀傾向略窺一二。在其個人instagram帳號「aysopos_jal」曾展示了他的閱讀清單，包含翻譯版的「莊子」、發明同軸擒縱（Co-axial escapement）結構的英國製表師George Daniels寫作的「Watchmaiking」、日本陽明學學者安岡正篤的「干支の活学」，出生於1930年代小說家津本陽的「孤塁の名人」，解釋了為何年紀尚輕的製表師，骨子裡卻承載了懷舊的老靈魂。

獨立製表品牌F.P.Journe每年產量不超過900只，並以18K玫瑰金打造的機芯是其品牌特色之一，機芯皆於日內瓦工作坊設計、製造及組裝，製表師François- Paul Journe之所以舉行此一競賽，因年輕時獲得產業的支持與鼓勵，遂令他樂於舉辦此一鼓勵年輕世代的競賽，

2018年並有Remy Cools與Theo Auffret兩位年輕製表師得到肯定。

世代交替、新舊共好不只是觀念，除了屢屢在拍賣會上聽聞的知名大廠，精密機械工藝愛好者不妨也將眼光投向年輕世代，或可窺探關於高級鐘表的奇異未來。

部分零件取用Valjoux 7750機芯為基礎，部分零件則採開模製造，展現出細膩的精工水準。圖 / 翻攝自ig @ aysopos_jal（合成圖）
部分零件取用Valjoux 7750機芯為基礎，部分零件則採開模製造，展現出細膩的精工水準。圖 / 翻攝自ig @ aysopos_jal（合成圖）
不僅打造的懷表古色古香，獲得2020年Young Talented Comeptition的日本製表師宇譽護關（Norifumi Seki），讀本取向同樣頗為老派古典。圖 / 圖 / 翻攝自ig @ aysopos_jal
不僅打造的懷表古色古香，獲得2020年Young Talented Comeptition的日本製表師宇譽護關（Norifumi Seki），讀本取向同樣頗為老派古典。圖 / 圖 / 翻攝自ig @ aysopos_jal
具備人手精雕紋路的擺輪夾板與擒縱輪夾板，展現17、18世紀懷表的典雅古風。圖／F.P.Journe提供
具備人手精雕紋路的擺輪夾板與擒縱輪夾板，展現17、18世紀懷表的典雅古風。圖／F.P.Journe提供

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