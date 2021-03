迪士尼粉萌季台北店開張！和風鳥居店型萌吸粉絲進場

“A clock not only indicates time, it is a masterpiece of craftsmanship and design. It is not a fading fashion. It is timeless." - Hiroshi Takata, Lemnos Founder 「時鐘不只是告知時間,他是結合設計和工藝的完美傑作。他不會退流行。一個時鐘是永恆的。」- 高田博(Lemnos創始者)

2021-03-02 15:16