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迪士尼粉萌季台北店開張！和風鳥居店型萌吸粉絲進場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
迪士尼粉萌季期間限定店台北店登場。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店登場。圖／邁思娛樂提供

迪士尼粉萌季期間限定店」繼台中店及高雄店開幕後，台北店也在今日於誠品生活南西一樓正式開幕，台北店門口打造成「和風鳥居」，期間限定店即日起至3月31日，讓迪士尼粉萌熱潮蔓延北台灣。

「粉紅維尼」今年首度登台開賣引發話題，一次推出三種造型吸引粉絲搶購，因應其中一款特別換上和服的全新造型，誠品生活南西將「迪士尼粉萌季期間限定店」台北店門口打造成「和風鳥居」，巨型門柱搭配粉色櫻花樹，小熊維尼與小豬藏身於鳥居旁，一系列可愛佈置吸引人來人往的民眾目光。

迪士尼粉萌季期間限定店北中南皆已開幕，除了台北店的誠品生活南西1樓至3月31日，位於台中勤美誠品綠園道1樓以及統一時代百貨高雄店1樓的兩店則將一路開跑到4月5日。

今年人氣主題限定新品包括吸引粉絲搶購的五款粉萌季限定小熊維尼娃娃、胖嘟嘟臉的粉萌季限定草莓造型奇奇蒂蒂娃娃、維尼無線光學滑鼠、無線鍵盤以及維尼絨毛蜂蜜罐藍芽喇叭等可愛3C好物，還有防疫期間的必備神器粉萌季限定口罩收納盒、有維尼以及小豬兩種造型可當靠墊、坐墊以及抱枕的三用甜甜圈坐墊。

迪士尼粉萌季期間限定店台北店今日開幕，吸引民眾排隊進場。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店今日開幕，吸引民眾排隊進場。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定小熊維尼娃娃(共五款)，每隻售價699元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定小熊維尼娃娃(共五款)，每隻售價699元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定草莓造型奇奇蒂蒂娃娃，每隻售價699元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定草莓造型奇奇蒂蒂娃娃，每隻售價699元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定口罩收納盒，售價99元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定口罩收納盒，售價99元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定維尼小豬三用坐墊，售價599元。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定維尼小豬三用坐墊，售價599元。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店，推出許多粉萌新品。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店，推出許多粉萌新品。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店門口打造成和風鳥居打卡背景。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店門口打造成和風鳥居打卡背景。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店場景。圖／邁思娛樂提供
迪士尼粉萌季期間限定店台北店場景。圖／邁思娛樂提供

誠品 迪士尼 小豬

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