迪士尼粉萌季台北店開張！和風鳥居店型萌吸粉絲進場

「迪士尼粉萌季期間限定店」繼台中店及高雄店開幕後，台北店也在今日於誠品生活南西一樓正式開幕，台北店門口打造成「和風鳥居」，期間限定店即日起至3月31日，讓迪士尼粉萌熱潮蔓延北台灣。

「粉紅維尼」今年首度登台開賣引發話題，一次推出三種造型吸引粉絲搶購，因應其中一款特別換上和服的全新造型，誠品生活南西將「迪士尼粉萌季期間限定店」台北店門口打造成「和風鳥居」，巨型門柱搭配粉色櫻花樹，小熊維尼與小豬藏身於鳥居旁，一系列可愛佈置吸引人來人往的民眾目光。

迪士尼粉萌季期間限定店北中南皆已開幕，除了台北店的誠品生活南西1樓至3月31日，位於台中勤美誠品綠園道1樓以及統一時代百貨高雄店1樓的兩店則將一路開跑到4月5日。