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Sony Mobile春季獨家優惠！Xperia 5 II首度調降3千元　指定機型送購物金、精美單品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Sony Xperia 1 II鏡紫、Xperia 5 II瑰蜜粉帶來春天好心情。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 1 II鏡紫、Xperia 5 II瑰蜜粉帶來春天好心情。圖／Sony Mobile提供

隨著春天到來，櫻花季與白色情人節相繼到來，Sony Mobile獻上春季限定獨家優惠，Sony Xperia 5 II首度調降3,000元，單機價26,990元，全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮優惠；購買Sony Xperia 5 II可獲得2,000元配件購物金，上網完成登錄再限量送Sony防水藍牙喇叭SRS-XB12；購買大師級旗艦5G手機Sony Xperia 1 II（包含標準版及高效升級版）可享3,000元配件購物金；購買萬元防水機Sony Xperia 10 II享延長保固1年優惠。此外，購買任一款Sony 5G旗艦手機（Xperia 1 II或Xperia 5 II）限量送Xperia兩用後背包，所有贈品數量有限、送完為止。

櫻花季期間想拍攝美照，Sony Xperia 1 II、Xperia 5 II均搭載大三元3鏡頭設計，將Sony α相機使用介面導入至手機，提供全新Photo Pro專業單眼相機模式，更搭載領先業界的眼部即時追蹤對焦功能、每秒20張高速連拍與每秒60次自動對焦自動曝光AF/AE追蹤計算；兩款旗艦機款均擁有4K HDR 120fps慢動作錄影功能（Sony Xperia 1 II升級至Android 11軟體版本，Cinema Pro即支援4K HDR 120fps），搭配多樣的手動設定與Sony獨家智慧風切聲過濾技術，人人皆可錄製專業高畫質影像。

Sony Xperia 1 II擁有低調質感的「鏡紫」時尚配色，鏡面機背在光線變化之間產生多種色彩變化，更顯內斂迷人；Xperia 5 II提供散發甜蜜朝氣的「瑰蜜粉」，將唯美的春日風情在手機上呈現。

全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買Sony Xperia 5 II送2,000元配件購物金，登錄再限量送Sony防水藍牙喇叭。圖／Sony Mobile提供
全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買Sony Xperia 5 II送2,000元配件購物金，登錄再限量送Sony防水藍牙喇叭。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile獻上春季限定獨家優惠，Sony Xperia 5 II首度調降3,000元，單機價26,990元。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile獻上春季限定獨家優惠，Sony Xperia 5 II首度調降3,000元，單機價26,990元。圖／Sony Mobile提供
全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買任一款Sony 5G旗艦手機（Xperia 1 II或Xperia 5 II）限量送Xperia兩用後背包。圖／Sony Mobile提供
全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買任一款Sony 5G旗艦手機（Xperia 1 II或Xperia 5 II）限量送Xperia兩用後背包。圖／Sony Mobile提供
全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買Sony Xperia 1 II可享3,000元配件購物金。圖／Sony Mobile提供
全台Sony Mobile行動專賣店即日起至3月31日推出「春到禮到」好禮，購買Sony Xperia 1 II可享3,000元配件購物金。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile代言人曾之喬搭上春天氣息，與最應景的Xperia 5 II瑰蜜粉同框。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile代言人曾之喬搭上春天氣息，與最應景的Xperia 5 II瑰蜜粉同框。圖／Sony Mobile提供

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