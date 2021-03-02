客製相框款可隨時換照片 BTS聯名手機殼有巧思

韓流吹遍全球，粉絲們當然不能錯過將各種聯名商品納入珍藏的機會！配件品牌CASETiFY宣布再度與世界級男團BTS聯名合作，以去年收錄於《MAP OF SOUL : 7》專輯中的熱門單曲〈ON〉為設計主題，推出一系列獨特風格的客製手機殼及AirPods保護殼、Apple Watch表帶、二合一手機支架、單肩提袋及無線充電器等。即日起可於官網登記，並於3月9日全球開賣當天享有優先購買資格。

此次推出的配件系列以單曲〈ON〉為設計靈感，推出日與夜兩種不同風格主題的印花圖案。死忠粉絲更可於此次聯名商品中發現驚喜亮點，像是經典歌詞「Bring the Pain」，意指即使身處艱難時刻也絕不放棄，印製於具有高保護力的「強悍防摔手機殼」上特別有意境；亦有集結歌詞、弓箭、鴿子、火炬等MV元素所設計而成的貼紙款式及印有專輯封面的樣式供消費者選擇。更推出可客製化設計的DIY相框手機殼，不僅可於相框上印製個人姓名，還可挑選喜歡的照片印製於手機殼上，依照每天心情打造出獨一無二的款式。