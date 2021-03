時間、空間、人與生活 — Lemnos設計鐘創造出「家」中美感

“A clock not only indicates time, it is a masterpiece of craftsmanship and design. It is not a fading fashion. It is timeless." - Hiroshi Takata, Lemnos Founder

「時鐘不只是告知時間,他是結合設計和工藝的完美傑作。他不會退流行。一個時鐘是永恆的。」- 高田博(Lemnos創始者)

日本的Lemnos始於1947年,當時為富山縣的佛壇黃銅鑄件製造商,早期也為日本國錶Seiko做代工,自1984年獨立以希臘於愛琴海中的Lemnos島嶼為品牌名,開始與日本及國際知名設計師合作,創造出無數得獎設計時鐘作品。至今在全球的家具選物店、百貨精品專櫃、博物館及美術館皆可見到Lemnos的設計時鐘。而在國際頂級飯店或渡假旅館中,也不難發現Lemnos的身影,作為鬧鐘或壁掛時鐘恰到好處地融入空間,讓旅人過客與設計名家的傑作在時間、空間與美上做了連結。

身為日本首席設計時鐘品牌的Lemnos,經常被運用在各式重要的公共空間中。最經典且知名的即為北海道JR札幌站內的「車站時鐘」(eki clock)。「車站時鐘」為日本當代藝術家五十嵐威暢在時計的代表作品,此作品的商業版本由Lemnos製造及販賣;另一個則為東京皇城日比谷濠旁、豎立在第一生命保險公司本社前的「日比谷の時計」(Hibiya no Tokei)極座鐘1972年由渡邊力所設計。「日比谷の時計」被紐約現代美術館(MoMA),倫敦設計博物館(The Design Museum in London)評為“傑出的20世紀設計”(An example of outstanding 20th-Century design)。這兩款世界設計及藝術家的公共藝術作品目前在 有.設計uDesign官網 獨家販售。

擁有屬於自己「家」中美感

秉持對創造出「工藝與設計的完美傑作」的使命,Lemnos所有產品皆由日本工匠手工製作。一個頂級設計時鐘的製成經常需要耗時數日至數週不等。對工藝藝術品近乎執著的信念,造就了Lemnos無法取代的手製精髓。Lemnos的設計師鐘作品不強調打上Logo品牌,這才能確保設計師的藝術能量能完整的從作品進入空間,與人連結。人們的生活隨著時間推進,Lemnos設計時鐘則將人與時間空間連繫起來,從此建構出更精緻的空間樣貌、更高品質「家」的氛圍。

依照自己家中或辦公室裝潢佈置,選擇一款最適合的設計鐘作品;或者,從選擇喜歡的Lemnos鐘或旗下設計名師開始,做反向的空間設計思考來提升場域的整體氛圍,讓日常作息與工作更加優雅和諧。Lemnos希望消費者不只是進行購買行為,而應該對生活充分感知、有意識地選擇自己喜歡的生活方式,認識空間美感與設計,認識自己,透過這個重要的生活物件提升生活態度及價值。

渡邊力經典設計 獲紐約時報評選「最好的鬧鐘」

具「日本現代設計之父」之稱的渡邊力,為Lemnos設計了多款經典時鐘,大師級的作品受到許多時鐘收藏家喜愛,在日本被廣泛的應用在各個場所。「Riki鬧鐘」即渡邊力的經典設計之一,內建小夜燈,全時鐘使用FSC認證的永續木材-實心山毛櫸原木製成,一體成形;搭配的日本玻璃則由富山縣高崗市的工匠,以深厚的傳統工藝底蘊親手打造。溫潤質樸的外型與無聲機芯設計,創造最純淨、舒適的睡眠環境。