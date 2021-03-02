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眼線膠筆終於來了！Gucci推出全6色防水持久新產品
時尚品牌Gucci的彩妝系列又有新成員加入！繼之前的唇膏、粉餅、睫毛膏和眉筆之後，這回輪到眼線商品，全新推出了「玩視不恭眼線膠筆」，防水又多色調選擇，絕對能滿足眼妝控！
「玩視不恭眼線膠筆」是Gucci首度推出的眼線類產品，共有黑色、煙灰、可可、酒紅、紫金和天空藍6種色調，質地柔軟輕盈方便上手，高顯色特性適用於描繪全眼範圍，同時具備持久妝效及防水功能。外形延續Gucci彩妝系列的裸粉色風格，配有鍍金帽蓋，筆身同樣印上金色的Gucci字樣，優雅可愛。
此外，熱賣的Gucci「柔焦凝光粉餅」也新增了000、0.5和1.5這3種新色號，以更細微的深淺差異來滿足更多不同膚色需求。而為了本次新產品的上市，Gucci也推出了新的形象廣告，由Mark Peckmezian操刀掌鏡、Christopher Simmonds擔任美術指導，透過懷舊風格廚房中的餐桌擺設，呈現出80年代的美學特色。
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