12處國家森林遊樂區將可用行動支付 推期間限定優惠

林務局今天表示，110年3月2日起，轄管的太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區、烏來台車和太平山蹦蹦車，可以使用LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付付費購票，支付業者也推出期間限定活動。

林務局表示，國家森林遊樂區近年已陸續導入Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等NFC感應式行動支付，以及悠遊卡、一卡通購票服務，林務局也洽談設備廠商與金流業者，並建置相關軟硬體設備，110年3月2日再開放LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付等掃碼式行動支付付費購票。

為慶祝支付正式上線，支付業者也在林務局12處國家森林遊樂區、烏來台車與太平山蹦蹦車對付款購票遊客推出優惠。LINE Pay在110年4月1日至6月30日付款購票，每筆交易將提供10%LINE Points點數回饋，每帳號最高回饋100點。

另外，Pi錢包110年4月1日至6月30日提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。玉山Wallet110年12月31日前以APP綁定玉山銀行國民旅遊卡，使用「玉山Wallet條碼付」一般消費享1%回饋無上限，再加碼1%現金回饋，每期加碼回饋上限300元。