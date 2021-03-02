快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12處國家森林遊樂區將可用行動支付 推期間限定優惠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
12處國家森林遊樂區將可使用行動支付。圖／林務局提供
12處國家森林遊樂區將可使用行動支付。圖／林務局提供

林務局今天表示，110年3月2日起，轄管的太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區、烏來台車和太平山蹦蹦車，可以使用LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付付費購票，支付業者也推出期間限定活動。

林務局表示，國家森林遊樂區近年已陸續導入Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等NFC感應式行動支付，以及悠遊卡、一卡通購票服務，林務局也洽談設備廠商與金流業者，並建置相關軟硬體設備，110年3月2日再開放LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付等掃碼式行動支付付費購票。

為慶祝支付正式上線，支付業者也在林務局12處國家森林遊樂區、烏來台車與太平山蹦蹦車對付款購票遊客推出優惠。LINE Pay在110年4月1日至6月30日付款購票，每筆交易將提供10%LINE Points點數回饋，每帳號最高回饋100點。

另外，Pi錢包110年4月1日至6月30日提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。玉山Wallet110年12月31日前以APP綁定玉山銀行國民旅遊卡，使用「玉山Wallet條碼付」一般消費享1%回饋無上限，再加碼1%現金回饋，每期加碼回饋上限300元。

玉山 LINE 森林遊樂區

延伸閱讀

LINE與Yahoo日本完成合併 未來將擴大人工智慧與海外市場投資

日本最大行動支付PayPay 明年4月將與LINE Pay整合

免費入園一次！12個國家森林遊樂區 到底該去哪一個？

花現阿里山！228連假首日逾3千遊客湧入森林遊樂區

相關新聞

奢侈串聯兩棟別墅 摩登優雅英倫宅邸

由設計師Susan Knof 創辦的國際設計事務所KNOF Design，日前完成了位於倫敦的設計項目，將海德公園附近的兩棟獨立聯排別墅的住宅空間串連在一起，打造出一個樓層面積為7,500平方英尺的家庭住宅。

震撼彈！金門高粱酒今突宣布3月起漲價 平均漲幅10％

國內白酒龍頭金酒公司今日上午宣布，即日起調高部分酒品的售價，漲幅約6％至12％不等，平均漲幅則在10％左右，消息一出，引...

客製相框款可隨時換照片 BTS聯名手機殼有巧思

韓流吹遍全球，粉絲們當然不能錯過將各種聯名商品納入珍藏的機會！配件品牌CASETiFY宣布再度與世界級男團BTS聯名合作...

台灣醫療宣教之父馬雅各逝世百年 中華郵政推紀念郵票

有「台灣醫療宣教之父」之稱的馬雅各醫生，一生致力醫療傳道及培育人才，救助患者無數，今年適逢馬雅各醫生逝世百週年，為緬懷其...

眼線膠筆終於來了！Gucci推出全6色防水持久新產品

時尚品牌Gucci的彩妝系列又有新成員加入！繼之前的唇膏、粉餅、睫毛膏和眉筆之後，這回輪到眼線商品，全新推出了「玩視不恭...

12處國家森林遊樂區將可用行動支付 推期間限定優惠

林務局今天表示，110年3月2日起，轄管的太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。