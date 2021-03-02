女性獨享優惠！日本最大食堂「3大明星料理」買1送1

為了回饋女性顧客以及親子顧客的支持，登台已經6年的「Maido Ookini Shokudo日本最大連鎖食堂」，將在3月的日本女兒節、婦女節、白色情人節等3個節日當中，分別推出日式牛肉壽喜燒、照燒雞腿排等指定商品買1送1的限時「女性限定」優惠，讓女性消費者輕鬆享用美食。

Maido Ookini食堂最大的特色之一，就是每在一個地方開店，就會使用當地商圈或社區的名字命名。台灣1號店因鄰近台北大安森林公園，故取名為「大安森林食堂」，另外還有板橋新埔食堂、台中站前食堂等門市，全台合計共有8間店面。Maido Ookini食堂提供有烤魚、煮炊、炸物、咖哩飯等多種類型的日式家庭餐點，可供顧客於餐檯上自行拿取，其中「玉子燒」採用關西式手法製作，也是店內的人氣料理之一。