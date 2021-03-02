聽新聞
test
0:00 / 0:00
女性獨享優惠！日本最大食堂「3大明星料理」買1送1
為了回饋女性顧客以及親子顧客的支持，登台已經6年的「Maido Ookini Shokudo日本最大連鎖食堂」，將在3月的日本女兒節、婦女節、白色情人節等3個節日當中，分別推出日式牛肉壽喜燒、照燒雞腿排等指定商品買1送1的限時「女性限定」優惠，讓女性消費者輕鬆享用美食。
Maido Ookini食堂最大的特色之一，就是每在一個地方開店，就會使用當地商圈或社區的名字命名。台灣1號店因鄰近台北大安森林公園，故取名為「大安森林食堂」，另外還有板橋新埔食堂、台中站前食堂等門市，全台合計共有8間店面。Maido Ookini食堂提供有烤魚、煮炊、炸物、咖哩飯等多種類型的日式家庭餐點，可供顧客於餐檯上自行拿取，其中「玉子燒」採用關西式手法製作，也是店內的人氣料理之一。
此次Maido Ookini食堂所推出的「幸福三月天活動」，乃是針對「女性顧客」所推出的限定活動。凡是女性至門市用餐，均可享指定餐點買1送1的優惠。3月3日日本女兒節推出「日式牛肉壽喜燒」（100元）買1送1；3月8日婦女節為「照燒雞腿排」（120元）買1送1；至於3月14日白色情人節，則為「炸雞塊」（70元）買1送1。另外基隆港食堂、台中站前食堂則是於3月3日推出「炸白身魚」（45元）、3月8日推出「原味玉子燒」（65元）的買1送1方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言