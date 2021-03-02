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女性獨享優惠！日本最大食堂「3大明星料理」買1送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
炸雞塊，每份70元。圖／東元餐飲集團提供
炸雞塊，每份70元。圖／東元餐飲集團提供

為了回饋女性顧客以及親子顧客的支持，登台已經6年的「Maido Ookini Shokudo日本最大連鎖食堂」，將在3月的日本女兒節、婦女節、白色情人節等3個節日當中，分別推出日式牛肉壽喜燒、照燒雞腿排等指定商品買1送1的限時「女性限定」優惠，讓女性消費者輕鬆享用美食。

Maido Ookini食堂最大的特色之一，就是每在一個地方開店，就會使用當地商圈或社區的名字命名。台灣1號店因鄰近台北大安森林公園，故取名為「大安森林食堂」，另外還有板橋新埔食堂、台中站前食堂等門市，全台合計共有8間店面。Maido Ookini食堂提供有烤魚、煮炊、炸物、咖哩飯等多種類型的日式家庭餐點，可供顧客於餐檯上自行拿取，其中「玉子燒」採用關西式手法製作，也是店內的人氣料理之一。

此次Maido Ookini食堂所推出的「幸福三月天活動」，乃是針對「女性顧客」所推出的限定活動。凡是女性至門市用餐，均可享指定餐點買1送1的優惠。3月3日日本女兒節推出「日式牛肉壽喜燒」（100元）買1送1；3月8日婦女節為「照燒雞腿排」（120元）買1送1；至於3月14日白色情人節，則為「炸雞塊」（70元）買1送1。另外基隆港食堂、台中站前食堂則是於3月3日推出「炸白身魚」（45元）、3月8日推出「原味玉子燒」（65元）的買1送1方案。

日本最大食堂針對女性推出買1送1的限時優惠。圖／東元餐飲集團提供
日本最大食堂針對女性推出買1送1的限時優惠。圖／東元餐飲集團提供
照燒雞腿排，每份120元。圖／東元餐飲集團提供
照燒雞腿排，每份120元。圖／東元餐飲集團提供

日本 婦女節 情人節

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