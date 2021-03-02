網紅經濟正夯 雄獅推「雜牌嚮導」免費玩還有機會分潤

看準網紅經濟，雄獅集團推出「雜牌嚮導招募計畫」，即日起至4月9日開放報名。雄獅集團表示，該計畫預計號招100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群上具有一點影響力的KOL，無論是用一張照片帶動跟拍風潮，還是透過精彩影片令人好像身歷其境，加入號召計畫，就有機會免費玩遍全台灣各大熱門旅遊景點，甚至還能享有雄獅集團產品銷售營業分潤。

雄獅集團表示，旗下媒體公司「欣傳媒」近期成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導，歡迎擅長經營社群平台的創作者們加入，不論是旅遊、3Ｃ、生活、美妝、親子等各領域，只要是在網路上擁有自己的社群平台與忠實粉絲，並將自媒體經營得有聲有色，就有機會加入網紅號召計畫。

雄獅集團說，獲選後將於5月25日開設「雜牌嚮導鳴日號專列」，預計送首波徵選上的KOL去搭乘時下最熱門的美學觀光列車「鳴日號」。

且只要通過考核加入「雜牌嚮導招募計畫」，成為徵選上的KOL一員，雄獅集團將會定期舉辦KOL交流分享會，邀約網紅們一同交流、建立廣闊人脈。此外，也有機會受邀參與集團旗下傑森整合行銷的各項活動曝光，另也提供機會，讓KOL們能搶先前往熱門景點踩線，免費體驗全台各地的酒店、飯店、餐廳等，甚至是參與欣傳媒自製的外景節目《雜牌嚮導》錄影、主持。欣傳媒也將提供授權素材，增加KOL們在社群平台上的內容豐富度。