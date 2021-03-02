沉睡逾一世紀！估價上億的梵谷畫作 將現身巴黎拍賣

印象派現代藝術巨擘梵谷（Vincent van Gogh）於1887年春天，在短短兩年的巴黎居留期間，畫了一幅「蒙馬特街景（兩兄弟小路盡頭與胡椒磨坊）」，是出自其以富有傳奇色彩的蒙馬特煎餅磨坊為主題的珍貴系列。此畫由一個家族收藏逾一世紀，在7本梵谷作品目錄中均有記載，畫作完成後從未公開展覽。今年春天，蘇富比（Sotheby’s）與Mirabaud Mercier拍賣行聯袂合作，將於3月25日巴黎蘇富比「印象派及現代藝術」拍賣會上拍此畫；「蒙馬特街景」也將於拍賣前巡迴阿姆斯特丹、香港及巴黎展出。

「蒙馬特街景」見證梵谷創作生涯的重要時期。舊磨坊和夜總會（cabaret）是1887年的巴黎蒙馬特地區四處可見的建築景緻，這種田園與城市混雜的獨特氣息，深深吸引了當時與胞弟提奧一同住在勒皮克大街的梵谷。這段旅居巴黎的期間，他跟印象派畫家和前衛藝術先鋒的首次相遇，從此改變了他用色風格，燦爛明亮的色彩逐漸取代早期作品中的陰沉色調，為他後來的畫風奠定基礎。

19世紀末，不再運作的磨坊成為巴黎人開懷暢飲、盡情起舞的社交消閒場所。梵谷在此畫中描繪蒙馬特高地中心的著名地標胡椒磨坊（又稱德布雷磨坊）。磨坊大約建於1865年，後於1911年時被毀。畫面角度是從兩兄弟小路（Impasse des deux frères）盡頭處眺望胡椒磨坊，而煎餅磨坊正門的圍籬上掛著燈籠裝飾，木柵欄後隱約露出旋轉木馬的頂部。從未公關曝光的「蒙馬特街景」將於拍前至全球各地巡展，3 月1日起至3日止於阿姆斯特丹蘇富比、3月9日起至12日止於香港蘇富比、3月16日起至18日止巴黎德魯奧拍賣行及3月19至23日止於巴黎蘇富比。