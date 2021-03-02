快訊

美議員提決議案籲廢除一中政策 啟動與台簽FTA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沉睡逾一世紀！估價上億的梵谷畫作 將現身巴黎拍賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵谷「蒙馬特街景（兩兄弟小路盡頭與胡椒磨坊）」由單一家族珍藏一世紀後將於3月於巴黎蘇富比上拍，估價約1.67億元台幣（500萬歐元）起。圖／蘇富比提供
梵谷「蒙馬特街景（兩兄弟小路盡頭與胡椒磨坊）」由單一家族珍藏一世紀後將於3月於巴黎蘇富比上拍，估價約1.67億元台幣（500萬歐元）起。圖／蘇富比提供

印象派現代藝術巨擘梵谷（Vincent van Gogh）於1887年春天，在短短兩年的巴黎居留期間，畫了一幅「蒙馬特街景（兩兄弟小路盡頭與胡椒磨坊）」，是出自其以富有傳奇色彩的蒙馬特煎餅磨坊為主題的珍貴系列。此畫由一個家族收藏逾一世紀，在7本梵谷作品目錄中均有記載，畫作完成後從未公開展覽。今年春天，蘇富比（Sotheby’s）與Mirabaud Mercier拍賣行聯袂合作，將於3月25日巴黎蘇富比「印象派及現代藝術」拍賣會上拍此畫；「蒙馬特街景」也將於拍賣前巡迴阿姆斯特丹、香港及巴黎展出。

「蒙馬特街景」見證梵谷創作生涯的重要時期。舊磨坊和夜總會（cabaret）是1887年的巴黎蒙馬特地區四處可見的建築景緻，這種田園與城市混雜的獨特氣息，深深吸引了當時與胞弟提奧一同住在勒皮克大街的梵谷。這段旅居巴黎的期間，他跟印象派畫家和前衛藝術先鋒的首次相遇，從此改變了他用色風格，燦爛明亮的色彩逐漸取代早期作品中的陰沉色調，為他後來的畫風奠定基礎。

19世紀末，不再運作的磨坊成為巴黎人開懷暢飲、盡情起舞的社交消閒場所。梵谷在此畫中描繪蒙馬特高地中心的著名地標胡椒磨坊（又稱德布雷磨坊）。磨坊大約建於1865年，後於1911年時被毀。畫面角度是從兩兄弟小路（Impasse des deux frères）盡頭處眺望胡椒磨坊，而煎餅磨坊正門的圍籬上掛著燈籠裝飾，木柵欄後隱約露出旋轉木馬的頂部。從未公關曝光的「蒙馬特街景」將於拍前至全球各地巡展，3 月1日起至3日止於阿姆斯特丹蘇富比、3月9日起至12日止於香港蘇富比、3月16日起至18日止巴黎德魯奧拍賣行及3月19至23日止於巴黎蘇富比。

巴黎 蘇富比 香港

延伸閱讀

美公債殖利率回跌 歐股強力反彈

法國前總統沙柯吉涉貪遭判刑 東山再起之路恐斷

金球獎／「小鬼當家」媽擊敗「艾蜜莉」奪喜劇視后

消防隊變身地下夜店！巴黎最high夜晚　還有帥氣打火英雄相伴？

相關新聞

沉睡逾一世紀！估價上億的梵谷畫作 將現身巴黎拍賣

印象派現代藝術巨擘梵谷（Vincent van Gogh）於1887年春天，在短短兩年的巴黎居留期間，畫了一幅「蒙馬特街...

網路哽圖也可拍賣？佳士得拍NFT數位藝品飆破300萬美元

疫情加速數位世界的發展，包括藝術拍賣市場。佳士得上周宣布首次網上拍賣以NFT為拍賣基礎的純數位藝術作品「每一天( Eve...

大紅綴美鑽 莎瑪海耶克美登金球獎 「鑽石之王」助攻

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮甫於洛杉磯當地時間3月1日登場，並因疫情緣故採線上直播舉...

浪花上的落日 漁光島藝術季好美

暌違兩年，第三屆漁光島藝術節將於三月廿七日登場。回望去年世界動盪混亂的狀態，台灣相對安定，本屆藝術節以「安棲之嶼」為概念...

Mamak檔「有夠蝦麵」掛滿12隻蝦！3月壽星免費多送8隻

提供星馬料理的「Mamak檔」，自即日起以檳城蝦麵為基礎，新推出升級版的「檳城有夠蝦麵」，除了有多種配料之外，每碗更有1...

從湯姆貓、美少女戰士到教父 MIU MIU新T恤限定上市

去年西洋情人節，MIU MIU曾經推出MiuMiuKisses膠囊系列T-Shirt，網羅了許多經典的卡通和電影，像是迪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。