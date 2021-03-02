大紅綴美鑽 莎瑪海耶克美登金球獎 「鑽石之王」助攻

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮甫於洛杉磯當地時間3月1日登場，並因疫情緣故採線上直播舉行，但出席女星的裝扮造型閃耀程度卻未見遜色，像是莎瑪海耶克、凱莉庫柯、莎拉保羅森、克莉絲汀薇格及奧卡菲娜，都選用了有「明星的珠寶商」、「鑽石之王」的海瑞溫斯頓（Harry Winston）頂級珠寶，成為紅毯典禮的奢華「伴手」。

兩次提名入圍的莎瑪海耶克（Salma Hayek）今年受邀成為頒獎嘉賓，並以紅色長禮服展現資深女星的雍容身段。但讓紅色長禮服可能也為之失色的，卻是手上主石為重達19.07克拉紅色碧璽的Winston Candy戒指，再鑲嵌以13.81克拉的鑽石與粉紅及藍色剛玉，甜甜色彩，一如戒指Candy之名。

而有別於Salma Hayek的紅色霸氣，曾獲提名入圍金球獎的克莉絲丁薇格（Kristen Wiig），湖水綠低胸禮服則配上短髮相當俏麗，連帶身上的Art Deco 系列手鍊、Winston Cluster鑽石手鍊與Pirouette圓舞曲鑽戒，閃耀之外都走高雅、藝術裝飾風格，是紅毯珠寶的另一路線。