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Mamak檔「有夠蝦麵」掛滿12隻蝦！3月壽星免費多送8隻

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mamak檔新推出「檳城有夠蝦麵」，每碗330元。圖／Mamak檔提供
Mamak檔新推出「檳城有夠蝦麵」，每碗330元。圖／Mamak檔提供

提供星馬料理的「Mamak檔」，自即日起以檳城蝦麵為基礎，新推出升級版的「檳城有夠蝦麵」，除了有多種配料之外，每碗更有12隻鮮蝦作為主角，同時滿足視覺與海鮮控的胃。即日起至3月底期間，凡是3月壽星前來用餐，還可再由12隻蝦免費升級成「20隻蝦」，更添視覺震撼感。

位於東區商圈的Mamak檔，店內主打星馬地區料理，提供有甘榜金三角炒飯、辣死你媽仁當雞、印度咖哩牛肉飯、南洋藥膳肉骨茶等多種餐點，還有多款極具南洋風情的點心與飲品。

此次新推出的「檳城有夠蝦麵」，使用馬來西亞的作法，將大量蝦頭搭配豬骨、豆瓣椒作為基底熬煮湯頭，讓湯頭富有濃郁蝦味，還加入馬來西亞參巴醬增添風味。配料部份，加入台灣豬五花、豆芽菜、水煮蛋等佐料，以及黃麵條與米粉的混搭組合，擴大味覺變化。最大的亮點，就是會再於碗邊掛上「12隻鮮蝦」，最後再灑上豬油渣、油蔥酥提味，帶來豐富的層次感，每碗330元。

即日起至3月31日期間，凡是3月壽星憑身份證消費「檳城有夠蝦麵」，就可由12隻鮮蝦免費升級成為「20隻鮮蝦」，讓壽星享受更奢侈的蝦味感受。

馬來西亞 海鮮 豆芽菜

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