從湯姆貓、美少女戰士到教父 MIU MIU新T恤限定上市
去年西洋情人節，MIU MIU曾經推出MiuMiuKisses膠囊系列T-Shirt，網羅了許多經典的卡通和電影，像是迪士尼的《白雪公主與七個小矮人》、《北非諜影》, 《 亂世佳人》等等。今年，MIU MIU再度於白色情人節前推出了一系列限定版的T-Shirt，讓電影和動畫迷們可以把喜歡的作品穿上身。
這次MIU MIU新推出的限定版的T-Shirt，印花主題同樣包含動畫和經典電影，包括《湯姆貓與傑利鼠》湯姆泡妞的橋段、《教父》裡柯里昂家族的大家長維托柯里昂、《異形》裡抱著貓的女主角愛倫蕾普利和《外太空的貓》那隻可愛貓咪，還有日本人氣動畫《美少女戰士》的小小兔，都是可以讓人一眼就辨識出的影視作品，也非常百搭。
全系列都以白色T-Shirt呈現，方正的印花旁邊印有MIU MIU Logo，台灣只在台北101 MIU MIU專門店限定販售中。
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