聽新聞
test
0:00 / 0:00

只限2間店吃得到！春水堂「小春日燒」3種新口味登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
小春日燒新推出觀音紅豆珍珠、芝麻花生麻糬、冰心藍莓乳酪等3種口味。圖／春水堂提供
小春日燒新推出觀音紅豆珍珠、芝麻花生麻糬、冰心藍莓乳酪等3種口味。圖／春水堂提供

除了珍珠奶茶等手搖飲品，還有提供多樣化餐點、輕食的連鎖茶館「春水堂」，自3月2日起，將限店限量新推出觀音紅豆珍珠、芝麻花生麻糬、冰心藍莓乳酪等3種口味的「小春日燒」，為午茶時光添加不同的情調。

每日現點現作「小春日燒」自去年首度登場，乃是僅限於桃園藝文店與台中市政店販售的佐茶點心。鬆軟且帶著奶香的餅皮中，包裹著不同風味的餡料，表面也烙有代表性的珍珠奶茶標誌，適合搭配茶飲品嚐。去年首波推出的小春日燒，提供有抹茶紅豆珍珠、金沙芋泥麻糬、花生巧克力珍珠等3種口味。自3月2日起，則改由3種全新口味接力登場。

新上市的「觀音紅豆珍珠」，使用茶韻豐厚的鐵觀音卡士達醬為基底，搭配特製紅豆餡，再加上招牌的好命珍珠與白玉麻糬，帶有飽滿的口感。「芝麻花生麻糬」則以流沙芝麻餡與顆粒花生醬維基底，並包入軟彈的黑糖麻糬與白玉麻糬，創造出豐沛的滿足感。至於「冰心藍莓乳酪」，將藍莓與乳酪搭配，藉由淡淡的乳酸香氣勾勒風味，夾心中則有草莓果乾顆粒與白玉麻糬，具有清爽怡人的風味。

3款新口味的小春日燒自3月2日上市，同樣限於桃園藝文店與台中市政店販售，桃園藝文店每顆售價75元，台中市政店每顆售價則為65元，均採每日限量供應。

小春日燒內填有不同風味的餡料，每顆65元起。圖／春水堂提供
小春日燒內填有不同風味的餡料，每顆65元起。圖／春水堂提供

台中市

延伸閱讀

盼成基隆版春水堂！「U TEA 友茶」複合式餐廳開幕

相關新聞

黑珍珠、黑鑽石傻傻分不清 黑糖芭比才是當紅蓮霧品種

高雄、屏東是台灣蓮霧兩大產地，黑珍珠、黑鑽石、黑金剛、子彈、蜜風鈴、黑糖芭比等蓮霧名稱琳瑯滿目，很多消費者傻傻分不清，專...

從湯姆貓、美少女戰士到教父 MIU MIU新T恤限定上市

去年西洋情人節，MIU MIU曾經推出MiuMiuKisses膠囊系列T-Shirt，網羅了許多經典的卡通和電影，像是迪...

只限2間店吃得到！春水堂「小春日燒」3種新口味登場

除了珍珠奶茶等手搖飲品，還有提供多樣化餐點、輕食的連鎖茶館「春水堂」，自3月2日起，將限店限量新推出觀音紅豆珍珠、芝麻花...

「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊 用Tiffany美鑽制霸金球紅毯

第78屆金球獎於洛杉磯當地時間3月1日早上登場，在大型頒獎典禮活動沉寂了一年之後登場首次登場的金球獎紅毯格外引人注目。今...

呼應「解放布蘭妮」運動 Blumarine秋冬要女人無所懼怕

隨著《紐約時報》新推出的紀錄片《陷害布蘭妮》（Framing Britney Spears）在串流影音平台上映後，社群網...

簡直是時尚科幻電影！Ferragamo秋冬變更年輕帥氣

在今年春夏系列中，Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew將目光聚焦在傳奇導演希區考克「過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。