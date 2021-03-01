只限2間店吃得到！春水堂「小春日燒」3種新口味登場

除了珍珠奶茶等手搖飲品，還有提供多樣化餐點、輕食的連鎖茶館「春水堂」，自3月2日起，將限店限量新推出觀音紅豆珍珠、芝麻花生麻糬、冰心藍莓乳酪等3種口味的「小春日燒」，為午茶時光添加不同的情調。

每日現點現作「小春日燒」自去年首度登場，乃是僅限於桃園藝文店與台中市政店販售的佐茶點心。鬆軟且帶著奶香的餅皮中，包裹著不同風味的餡料，表面也烙有代表性的珍珠奶茶標誌，適合搭配茶飲品嚐。去年首波推出的小春日燒，提供有抹茶紅豆珍珠、金沙芋泥麻糬、花生巧克力珍珠等3種口味。自3月2日起，則改由3種全新口味接力登場。

新上市的「觀音紅豆珍珠」，使用茶韻豐厚的鐵觀音卡士達醬為基底，搭配特製紅豆餡，再加上招牌的好命珍珠與白玉麻糬，帶有飽滿的口感。「芝麻花生麻糬」則以流沙芝麻餡與顆粒花生醬維基底，並包入軟彈的黑糖麻糬與白玉麻糬，創造出豐沛的滿足感。至於「冰心藍莓乳酪」，將藍莓與乳酪搭配，藉由淡淡的乳酸香氣勾勒風味，夾心中則有草莓果乾顆粒與白玉麻糬，具有清爽怡人的風味。