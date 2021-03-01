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黑珍珠、黑鑽石傻傻分不清 黑糖芭比才是當紅蓮霧品種

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜農民栽種的蜜風鈴其實就是子彈蓮霧，深紅色澤且口感清脆。記者徐白櫻／攝影
六龜農民栽種的蜜風鈴其實就是子彈蓮霧，深紅色澤且口感清脆。記者徐白櫻／攝影

高雄、屏東是台灣蓮霧兩大產地，黑珍珠、黑鑽石、黑金剛、子彈、蜜風鈴、黑糖芭比等蓮霧名稱琳瑯滿目，很多消費者傻傻分不清，專業果農卻能一眼分辨不同。六龜果農解密，蓮霧品種不斷改良，其實多數是大粒種演變而來，高屏兩地有不同稱呼，台灣人愛吃蓮霧味道較重的傳統品種，大陸消費者偏好俗稱子彈的蜜風鈴蓮霧，近年興起的黑糖芭比價格高，曾創一粒2、300元天價。

蓮霧來自東南亞，六龜是高雄市蓮霧最大產地，農民在荖濃溪沖積扇形成的肥沃土壤栽種蓮霧，日夜溫差大，六龜蓮霧名氣響。

屏東有黑珍珠、黑金剛、子彈等蓮霧，高雄六龜也有黑鑽石、蜜風鈴、巴掌香水、黑糖芭比等，一般人很難從外型辨別。六龜農會總幹事邱蘭英說，鑽石比珍珠值錢，所以六龜取名黑鑽石，出發點是為了與屏東黑珍珠互別苗頭。

果農黃櫻輝栽種經驗有40年，他回憶，六龜約在70年代開始種蓮霧，早年蓮霧全屬南洋種，屏東稱為黑珍珠，後來六龜出現枝條變異的大粒種，六龜農民命名黑鑽石，屏東稱黑金剛；子彈蓮霧來自泰國，因外形像子彈，引進台灣稱為子彈蓮霧，六龜人嫌子彈兩字不好聽，更名蜜風鈴或紫蜜。

六龜以蜜風鈴為主，近年竄起的黑糖芭比有「蓮霧界LV」之稱，身價不凡。黃櫻輝說，氣候變遷下，黑鑽石蓮霧愈來愈難種，很容易裂果，多數人改種蜜風鈴，現在盛行的黑糖芭比則是台灣自行研發的品種，風味與口感跟傳統黑鑽石蓮霧較接近。

高雄六龜出產的黑糖芭比被稱為蓮霧界的精品，甜度、價格都高。圖／黃櫻輝提供
高雄六龜出產的黑糖芭比被稱為蓮霧界的精品，甜度、價格都高。圖／黃櫻輝提供

六龜 屏東

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