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「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊 用Tiffany美鑽制霸金球紅毯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶登金球獎。圖／取自IG ＠tiffanyandco
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶登金球獎。圖／取自IG ＠tiffanyandco

第78屆金球獎於洛杉磯當地時間3月1日早上登場，在大型頒獎典禮活動沉寂了一年之後登場首次登場的金球獎紅毯格外引人注目。今年首度入圍就以「后翼棄兵」的演出搶下迷你影集或電視電影類最佳女主角的贏家好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），穿著簡約風的DIOR禮服最受好評，被封紅毯最美，搭配一條Tiffany以優雅的馬眼形切割鑽石項鍊，以及重逾18克拉Tiffany耳環與鑽石戒指，為簡約的造型點綴出獨特氣息。

同時配戴Tiffany珠寶的還有擔任頒獎人的好萊塢女星「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）。身為Tiffany品牌好友的她率先戴上今年度尚未曝光的Blue Book系列高級珠寶項鍊。這件手工製作項鍊以重逾48克拉祖母綠切割雙色黝簾石裝飾，近千顆閃爍鑽石以18K金鑲嵌，並以Tiffany鑽石戒指與耳環完美搭配一席白色烏干紗的紀梵希（Givenchy）訂製禮服。

好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶擔任金球獎頒獎嘉賓。圖／取自IG @elizabethsteward1
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶擔任金球獎頒獎嘉賓。圖／取自IG @elizabethsteward1
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶18K金雙色黝簾石與鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶18K金雙色黝簾石與鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石戒指。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石戒指。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶登金球獎。圖／取自IG ＠tiffanyandco
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶登金球獎。圖／取自IG ＠tiffanyandco
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶擔任金球獎頒獎嘉賓。圖／取自IG ＠tiffanyandco
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany高級珠寶擔任金球獎頒獎嘉賓。圖／取自IG ＠tiffanyandco
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石耳環。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany高級珠寶鉑金鑽石耳環。圖／Tiffany提供

Tiffany 鑽石

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