在餐桌上賞櫻花 季節限定野櫻梅酒即將到貨

最近賞櫻花成為臉書上的熱門話題，整個228連續假期都被奔放的粉紅色櫻花給洗版了。要是真的沒機會出門賞櫻怎麼辦？那不妨就喝一下一年一度上市的季節限定野櫻梅酒，來一場餐桌上的櫻花祭吧。

日本奈良縣南部的吉野自古以來便是春天賞櫻的著名景點，造訪春天的八木酒造廠，便可以看見在園中滿開的巨大吉野櫻。八木酒造用砂糖釀漬自己園內的櫻花，精心研究三年才終於製成和梅酒相輔相成的櫻花露。

這款吉野櫻梅酒為燒酎基底，釀入西吉野產的青梅，滋味酸甜清爽，特製櫻花露則帶有清新的櫻花香氣，粉紅色的酒汁中，透著櫻花露高雅清新的香氣，與梅酒的酸甜滋味，交融匯總出春天專屬的味道，每年採季節限定生產，錯過的話就要再等一年。

在飲用方式方面，除了可以加冰喝，欣賞粉色酒汁和冰塊的交融外，在晚間微涼的天氣下，兌入熱水飲用，更能感受到櫻花撲鼻的芬芳。

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