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白色情人節提案 松露巧克力加瑞典威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
套組中包括麥格瑞瑞典橡木威士忌50毫升。圖／摘自No Chewing Allowed官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
套組中包括麥格瑞瑞典橡木威士忌50毫升。圖／摘自No Chewing Allowed官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

起源自日本的3月14日白色情人節，是男生回禮給女生的日子；在瑞典的威士忌品牌麥格瑞（Mackmyra），特別與巧克力品牌No Chewing Allowed聯名，推出獨家聯名獻禮。聯名獻禮組合中包括8顆米色經典原味松露巧克力，以及50毫升的麥格瑞瑞典橡木威士忌。

法式松露巧克力質地比一般的巧克力柔軟，口感濃稠、滑順，入口即化，真的是「No Chewing Allowed」。

麥格瑞瑞典橡木（SVENSK EK SWEDISH）威士忌是麥格瑞最熱賣的酒款之一，也是常年販售的經典酒款。最大特色在於使用了在瑞典高緯度氣候下生長200年的橡木，來製作熟成威士忌的橡木桶，讓酒液充滿著柑橘、水梨、蘋果和蜂蜜的水果香氣，又帶有些許橡木、烤麵包、新鮮奶油和太妃糖的香味。

瑞典橡木具有非常明顯辛香料特性，可以聞到檀香、老薑、黑胡椒與烤橡木桶…等香氣；瑞典橡木的辛香與柑桔、焦糖和蜂蜜達到平衡，讓橡木的風味能夠在收尾時流露出來。尾韻帶一些巧克力的風味，與口感濃稠、滑順的法式松露巧克力，達到巧妙的呼應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法式松露巧克力質地比一般的巧克力柔軟，口感濃稠、滑順。圖／摘自No Chewing Allowed官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法式松露巧克力質地比一般的巧克力柔軟，口感濃稠、滑順。圖／摘自No Chewing Allowed官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典威士忌麥格瑞與巧克力品牌No Chewing Allowed，推出白色情人節獨家聯名獻禮。圖／摘自麥格瑞臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典威士忌麥格瑞與巧克力品牌No Chewing Allowed，推出白色情人節獨家聯名獻禮。圖／摘自麥格瑞臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

巧克力 瑞典

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